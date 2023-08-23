Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка Андреевского

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
«Россети Тюмень» проведут капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 10 кВ в поселке Андреевском Тюменского района. На повышение надежности электроснабжения жителей населенного пункта компания направит более 4,5 млн рублей.
В ходе плановых работ энергетики обновят 28 опор ЛЭП, а взамен старого неизолированного провода смонтируют 1,5 км самонесущего изолированного провода (СИП). Он позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и в отличие от проводов без изоляции существенно снижает вероятность получения электротравм.
Для безопасности персонала во время плановых мероприятий специалисты вынуждены вводить временные ограничения подачи электроэнергии. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, работы пройдут с технологическими паузами.
Ранее «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт пяти ЛЭП в Тюменском районе. Энергообъекты питают восемь населенных пунктов, среди которых поселок Богандинский, деревня Якуши, села Чикча и Муллаши. Всего в 2023 году в «столичном» районе Тюменской области энергетики отремонтируют более 80 км ЛЭП.
«Россети Тюмень» ежегодно реализуют производственную программу, которая направлена на повышение качества электроснабжения потребителей и обеспечение стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон. Полностью завершить капитальный ремонт ЛЭП в Андреевском специалисты планируют до конца августа.