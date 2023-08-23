Энергетики повысят надежность электроснабжения поселка Андреевского

Ранее «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт пяти ЛЭП в Тюменском районе. Энергообъекты питают восемь населенных пунктов, среди которых поселок Богандинский, деревня Якуши, села Чикча и Муллаши. Всего в 2023 году в «столичном» районе Тюменской области энергетики отремонтируют более 80 км ЛЭП.