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Четыре тюменских педагога стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»

Четыре тюменских педагога отдали сердце детям

23 августа 2023, 07:21
Фото: Фото предоставлено организаторами

Четыре тюменских педагога стали финалистами конкурса «Сердце отдаю детям»

В заключительном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» акцент будет делается на профессиональное мастерство работников сферы дополнительного образования.
Сюжет
Конкурс

Конкурсанты будут представлять наш регион на очном туре, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре. Это Ольга Белогубова из ЧОУ ДО «Центр традиционной православной культуры „Троица“ из Нижнетавдинского района, Валентина Коростелева из МАУ ДО „Дом детского творчества“ из Тобольска, Анна Лырчикова — преподаватель МАУК ДО „Киевская детская школа искусств“ из Ялуторовского района, и Рамил Хасанаев — тренер МАУ ДО „Спортивная школа №2 Тюменского муниципального района“.

Организаторами конкурса, который в 2023 году будет проходить уже в 19-й раз, являются Министерство просвещения Российской Федерации и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ. Целью данного мероприятия является поддержка и развитие профессиональных навыков педагогов дополнительного образования, а также стимулирование наставничества в данной сфере.

Название конкурса «Сердце отдаю детям» отражает всю суть педагогического процесса. Настоящие учителя по-настоящему делятся с подопечными не только знаниями, но и душевным теплом.

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#Конкурс#Конкурсы#Дополнительное образование#Ялуторовский район#Нижнетавдинский район#Алексей Каримов#Сердце отдаю детям#Мастерство#Ольга Белогубова#ЧОУ ДО «Центр традиционной православной культуры «Троица»#МАУ ДО «Дом детского творчества»#МАУК ДО «Киевская детская школа искусств»#МАУ ДО «Спортивная школа №2 Тюменского муниципального района»#Профессиональные навыки
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