Четыре тюменских педагога отдали сердце детям

Конкурсанты будут представлять наш регион на очном туре, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре. Это Ольга Белогубова из ЧОУ ДО «Центр традиционной православной культуры „Троица“ из Нижнетавдинского района, Валентина Коростелева из МАУ ДО „Дом детского творчества“ из Тобольска, Анна Лырчикова — преподаватель МАУК ДО „Киевская детская школа искусств“ из Ялуторовского района, и Рамил Хасанаев — тренер МАУ ДО „Спортивная школа №2 Тюменского муниципального района“.