Четыре тюменских педагога отдали сердце детям

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Конкурсанты будут представлять наш регион на очном туре, который состоится в Санкт-Петербурге в сентябре. Это Ольга Белогубова из ЧОУ ДО «Центр традиционной православной культуры „Троица“ из Нижнетавдинского района, Валентина Коростелева из МАУ ДО „Дом детского творчества“ из Тобольска, Анна Лырчикова — преподаватель МАУК ДО „Киевская детская школа искусств“ из Ялуторовского района, и Рамил Хасанаев — тренер МАУ ДО „Спортивная школа №2 Тюменского муниципального района“.
Организаторами конкурса, который в 2023 году будет проходить уже в 19-й раз, являются Министерство просвещения Российской Федерации и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ. Целью данного мероприятия является поддержка и развитие профессиональных навыков педагогов дополнительного образования, а также стимулирование наставничества в данной сфере.
Название конкурса «Сердце отдаю детям» отражает всю суть педагогического процесса. Настоящие учителя по-настоящему делятся с подопечными не только знаниями, но и душевным теплом.