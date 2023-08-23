Бабье лето продлится 3 дня: тюменцам обещают жару в сентября

По прогнозам синоптиков, 1 сентября термометры покажут +26…+28. Но, вероятнее всего, праздничный линейки в школах пройдут в помещениях, так как ожидаются дожди. 2 и 3 сентября ночью температура воздуха составит +13.+15, в светлое время суток воздух прогреется до +24…+26. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.