nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Бабье лето продлится 3 дня: тюменцам обещают жару в сентября

Бабье лето продлится 3 дня: тюменцам обещают жару в сентября

23 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
В первых числах сентября на тюменскую землю вернется жаркая погода. Правда, с дождями и всего на три дня.
Сюжет
Тюмень

По прогнозам синоптиков, 1 сентября термометры покажут +26…+28. Но, вероятнее всего, праздничный линейки в школах пройдут в помещениях, так как ожидаются дожди. 2 и 3 сентября ночью температура воздуха составит +13.+15, в светлое время суток воздух прогреется до +24…+26. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.

Теплая погода сохранится до конца первой декады сентября — среднесуточная температура воздуха составит +14…+19. После 13 сентября в областной столице похолодает до +4…+10. В ночные часы столбики во второй и третьей декаде месяца столбики термометров будут опускаться до -1 …+2.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 августа
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени предупредили об ухудшении погоды 23 и 24 августа. В эти дни на юге региона ожидаются грозы и ливневые дожди.

Читайте также:
От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлебВ Тюмени из окна многоэтажки выпала девушкаОпять горим: в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики
Сегодня, 03:59
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии
Вчера, 08:14
От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб
Сегодня, 05:42