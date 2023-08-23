Бабье лето продлится 3 дня: тюменцам обещают жару в сентября

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По прогнозам синоптиков, 1 сентября термометры покажут +26…+28. Но, вероятнее всего, праздничный линейки в школах пройдут в помещениях, так как ожидаются дожди. 2 и 3 сентября ночью температура воздуха составит +13.+15, в светлое время суток воздух прогреется до +24…+26. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.
Теплая погода сохранится до конца первой декады сентября — среднесуточная температура воздуха составит +14…+19. После 13 сентября в областной столице похолодает до +4…+10. В ночные часы столбики во второй и третьей декаде месяца столбики термометров будут опускаться до -1 …+2.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени предупредили об ухудшении погоды 23 и 24 августа. В эти дни на юге региона ожидаются грозы и ливневые дожди.