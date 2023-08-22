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В ЮАР идет показ второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

В ЮАР идет показ второго сезона программы «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина»

22 августа 2023, 20:18
Фото: Фрагмент видео
В городе Йоханнесбурге прошла торжественная церемония запуска второго сезона программы под названием «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина». В ней собраны цитаты древнекитайских классиков, которые глава КНР использовал в своих выступлениях и статьях.

Новая серия была создана Медиакорпорацией Китая и переведена на множество языков мира, включая английский, французский, хауса, суахили и арабский.

Программа транслируется на официальных платформах 62 ведущих СМИ в 38 африканских странах. Кроме того, версия программы на хинди и тамильском языке доступна также в индийских медиа во время саммита БРИКС, пишет bigasia.ru.

В рамках программы звучит следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости».

Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что справедливость — качество благородного человека, и подчеркивал, что заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей.

Программа включает в себя и высказывания на другие темы. Например, о природе: «Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В феврале этого года программа была запущена на Центральном телевидении Китая (CCTV).

#Видео
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