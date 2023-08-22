В Тюменском районе похоронят 24-летнего мобилизованного

Андрей Локоткин погиб в ночь с 17 на 18 августа. Его рота попала в засаду. Погибли четыре человека, в числе которых оказался Андрей. По словам Максима, сослуживца Сергея, тюменец принимал участие в спецоперации с 25 ноября 2022 года. Он служил в саперном полку.