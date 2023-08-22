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В Тюменском районе похоронят 24-летнего мобилизованного

В Тюменском районе похоронят 24-летнего мобилизованного

22 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
Похороны погибшего в хоне СВО 24-летнего мобилизованного тюменца состоятся в среду, 23 августа, в поселке Богандинский.
Сюжет
Тюмень

«Прощание с Андреем Локоткиным состоится 23 августа в 12:00 по адресу: поселок Богандинский, улица Энергетиков, 1, 3 подъезд», — сообщили в группе «Богандинский на связи|Тюмень» во «ВКонтакте».

Андрей Локоткин погиб в ночь с 17 на 18 августа. Его рота попала в засаду. Погибли четыре человека, в числе которых оказался Андрей. По словам Максима, сослуживца Сергея, тюменец принимал участие в спецоперации с 25 ноября 2022 года. Он служил в саперном полку.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зону специальной военной операции отправился бывший депутат Тюменской областной Думы Юрий Юхневич. Он подписал контракт с Минобороны на один год.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Мобилизация#СВО
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