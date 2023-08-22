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В Тюмени продают ларек с хот-догами по цене телевизора

В Тюмени продают ларек с хот-догами по цене телевизора

22 августа 2023, 03:56
Фото: Авито
В Тюмени на продажу за 160 тысяч рублей выставили точку по продаже хот-догов в ТК «Тюменский». Стоимость готового бизнеса составляет 160 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

По словам продавца точка работает уже пять лет и имеет большую клиентскую базу. Будущий покупатель получит торговую стойку, новый роликовый гриль, печку, два холодильника, один морозильный ларь, кассу, камеры видеонаблюдения, денежный ящик и сейф.

«Товарный остаток отдельно. Плюс отдельно нужно будет оплатить обеспечительный взнос, при перезаключении договора аренды — 30 тысяч рублей», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.

Заметим, что в Тюмени на продажу выставлены еще несколько точек по продаже хотдогов, фудтраки и кафе быстрого питания. Стоимость составляет от 250 тысяч до 2,3 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен бизнес-центр на улице Мельникайте. Здание площадью порядка 2 тысяч квадратных метров продают за 216 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Бизнес#Тюмень#Тюменская область
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