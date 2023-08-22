В Тюмени продают ларек с хот-догами по цене телевизора

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
По словам продавца точка работает уже пять лет и имеет большую клиентскую базу. Будущий покупатель получит торговую стойку, новый роликовый гриль, печку, два холодильника, один морозильный ларь, кассу, камеры видеонаблюдения, денежный ящик и сейф.
«Товарный остаток отдельно. Плюс отдельно нужно будет оплатить обеспечительный взнос, при перезаключении договора аренды — 30 тысяч рублей», — указано в объявлении, опубликованном на Авито.
Заметим, что в Тюмени на продажу выставлены еще несколько точек по продаже хотдогов, фудтраки и кафе быстрого питания. Стоимость составляет от 250 тысяч до 2,3 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен бизнес-центр на улице Мельникайте. Здание площадью порядка 2 тысяч квадратных метров продают за 216 миллионов рублей.