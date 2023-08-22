В Гагаринском парке Тюмени появился портал в «Звездные войны» (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Мероприятие прошло в Гагаринском парке города.
«Мыс это портал не только в „Звездные войны“, — отметила тюменка Евгения Иванова.
В ходе мероприятия молодые тюменцы устроили застолье и занимались другими тематическими делами.
Ранее «Наш город» отмечал, что в ближайшее время начнётся строительство межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Против строительства выступают жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.