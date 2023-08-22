В Гагаринском парке Тюмени появился портал в «Звездные войны» (ВИДЕО)

В ходе мероприятия молодые тюменцы устроили застолье и занимались другими тематическими делами.



Ранее «Наш город» отмечал, что в ближайшее время начнётся строительство межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Против строительства выступают жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.