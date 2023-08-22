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В Гагаринском парке Тюмени появился портал в «Звездные войны» (ВИДЕО)

В Гагаринском парке Тюмени появился портал в «Звездные войны» (ВИДЕО)

22 августа 2023, 14:22
Тюменцы сообщают о большом количестве молодых людей, которые облачились в одежды из фильма «Звездные войны» и в средневековые платья. Здесь они устроили «битву» на «световых мечах».

Мероприятие прошло в Гагаринском парке города.

«Мыс это портал не только в „Звездные войны“, — отметила тюменка Евгения Иванова.

В ходе мероприятия молодые тюменцы устроили застолье и занимались другими тематическими делами.

Ранее «Наш город» отмечал, что в ближайшее время начнётся строительство межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Против строительства выступают жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.

В Гагаринском парке Тюмени установят дорогой стационарный туалет
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#Общество#Видео#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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