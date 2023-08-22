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Тюменский пенсионер сбил насмерть бабушку

Увлекшийся металлом пенсионер сбил насмерть тюменку

22 августа 2023, 09:54
Тюменский пенсионер сбил насмерть бабушку
Тюменский пенсионер ехал по трассе на легковушке. Ему неожиданно захотелось поправить металлические профили, которые он перевозил. Не заметив пешехода, тюменец стал виновником ДТП.
Сюжет
ДТП

Тюменца, сбившего насмерть пешехода, будут судить. Инцидент произошел в феврале этого года. 72-летний автомобилист на «десятке» ехал по Тобольскому тракту. Во время поездки тюменец отвлекся, чтобы поправить металлические профили, которые лежали в салоне.

В это же самое время по пешеходному переходу на зеленый свет шла пожилая женщина. Автомобилист наехал на горожанку. От полученных травм тюменка скончалась. В региональном отделении прокуратуры сообщили, что дело отправили в Ленинский суд для дальнейшего рассмотрения.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе пенсионер, разворачиваясь, задел легковушку, в которой находилась 9-летняя девочка. Ребенок получил травму при столкновении, а пенсионер скрылся с места происшествия.

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#ДТП#Авария#Пенсия#Анастасия Ильина
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