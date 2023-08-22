Увлекшийся металлом пенсионер сбил насмерть тюменку

В это же самое время по пешеходному переходу на зеленый свет шла пожилая женщина. Автомобилист наехал на горожанку. От полученных травм тюменка скончалась. В региональном отделении прокуратуры сообщили, что дело отправили в Ленинский суд для дальнейшего рассмотрения.