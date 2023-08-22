Увлекшийся металлом пенсионер сбил насмерть тюменку

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Тюменца, сбившего насмерть пешехода, будут судить. Инцидент произошел в феврале этого года. 72-летний автомобилист на «десятке» ехал по Тобольскому тракту. Во время поездки тюменец отвлекся, чтобы поправить металлические профили, которые лежали в салоне.
В это же самое время по пешеходному переходу на зеленый свет шла пожилая женщина. Автомобилист наехал на горожанку. От полученных травм тюменка скончалась. В региональном отделении прокуратуры сообщили, что дело отправили в Ленинский суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе пенсионер, разворачиваясь, задел легковушку, в которой находилась 9-летняя девочка. Ребенок получил травму при столкновении, а пенсионер скрылся с места происшествия.