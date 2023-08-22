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«У него остались жена и сын»: в зоне СВО погиб морской пехотинец из Тюмени

«У него остались жена и сын»: в зоне СВО погиб морской пехотинец из Тюмени

22 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб морской пехотинец запаса Вячеслав Сирик. Он служил в 55 дивизии ТОФ.
Сюжет
Тюмень

Его похоронили под Тюменью, на панихиде были его родственники, знакомые и почётный караул.

«Вечная память тебе дорогой ты наш», — написал на своей странице в ВК тюменец Александр М.
Фото: фото Александр М.

Вячеслав Сирик родился 15 августа 1983 года, до 40 лет он не дожил полтора месяца (погиб в конце июня).

«У него остались жена и сын. Работал в МВД, воевал в Чечне, в зону СВО пошёл по контракту вместе с родным братом. Брат похоронил Вячеслава, а на другой день снова уехал в зону СВО», — сообщил «Нашему городу» знакомый Вячеслава Александр М.

Ранее «Наш город» сообщал, что 24-летний мобилизованный тюменец Андрей Локоткин погиб в зоне СВО. Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 августа в Запорожской области — военный получил смертельное ранение.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#СВО#Морской пехотинец
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