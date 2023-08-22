«У него остались жена и сын»: в зоне СВО погиб морской пехотинец из Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Его похоронили под Тюменью, на панихиде были его родственники, знакомые и почётный караул.
«Вечная память тебе дорогой ты наш», — написал на своей странице в ВК тюменец Александр М.
Вячеслав Сирик родился 15 августа 1983 года, до 40 лет он не дожил полтора месяца (погиб в конце июня).
«У него остались жена и сын. Работал в МВД, воевал в Чечне, в зону СВО пошёл по контракту вместе с родным братом. Брат похоронил Вячеслава, а на другой день снова уехал в зону СВО», — сообщил «Нашему городу» знакомый Вячеслава Александр М.
Ранее «Наш город» сообщал, что 24-летний мобилизованный тюменец Андрей Локоткин погиб в зоне СВО. Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 августа в Запорожской области — военный получил смертельное ранение.