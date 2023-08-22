Тюменцу, устроившему смертельное ДТП на Камчатской, грозит 9 лет тюрьмы

Смертельная авария на улице Камчатской произошла рано утром 19 мая. ДТП устроил муж девушки, ехавшей со знакомым в Lada Granta. Между супругами произошла ссора и девушка попросила знакомого ее увезти. Когда они ехали по Камчатской, невменяемый Ширяев на Kia Rio протаранил автомобиль. 36-летний водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия. Раненую супругу Ширяев пересадил в свое авто и скрылся с места ЧП. Через несколько часов она умерла.