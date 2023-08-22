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Тюменцу, устроившему смертельное ДТП на Камчатской, грозит 9 лет тюрьмы

Тюменцу, устроившему смертельное ДТП на Камчатской, грозит 9 лет тюрьмы

22 августа 2023, 16:48
Фото: ГИБДД
Девять лет лишения свободы запросила Тюменская прокуратура 44-летнему Дмитрию Ширяеву, устроившему смертельную аварию с двумя жертвами на Камчатской. Однако родные погибших с этим не согласны и требуют более сурового наказания.
Сюжет
Тюмень
«Обвинитель не смог доказать, что в деяниях Ширяева был умысел убить людей. Мы требовали 12 лет лишения свободы, но прокуратура запросила 9 лет», — сообщил 72.RU адвокат Мейрам Телемисов.

Родная сестра погибшей женщины, в свою очередь, отметила, что Ширяев убил мать двоих детей и водителя такси, поэтому наказание должно быть максимальным.

Видео: ГИБДД

Смертельная авария на улице Камчатской произошла рано утром 19 мая. ДТП устроил муж девушки, ехавшей со знакомым в Lada Granta. Между супругами произошла ссора и девушка попросила знакомого ее увезти. Когда они ехали по Камчатской, невменяемый Ширяев на Kia Rio протаранил автомобиль. 36-летний водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия. Раненую супругу Ширяев пересадил в свое авто и скрылся с места ЧП. Через несколько часов она умерла.

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