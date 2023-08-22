Тюменцу, устроившему смертельное ДТП на Камчатской, грозит 9 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
«Обвинитель не смог доказать, что в деяниях Ширяева был умысел убить людей. Мы требовали 12 лет лишения свободы, но прокуратура запросила 9 лет», — сообщил 72.RU адвокат Мейрам Телемисов.
Родная сестра погибшей женщины, в свою очередь, отметила, что Ширяев убил мать двоих детей и водителя такси, поэтому наказание должно быть максимальным.
Смертельная авария на улице Камчатской произошла рано утром 19 мая. ДТП устроил муж девушки, ехавшей со знакомым в Lada Granta. Между супругами произошла ссора и девушка попросила знакомого ее увезти. Когда они ехали по Камчатской, невменяемый Ширяев на Kia Rio протаранил автомобиль. 36-летний водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия. Раненую супругу Ширяев пересадил в свое авто и скрылся с места ЧП. Через несколько часов она умерла.