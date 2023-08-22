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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Тюменским бизнесменам дадут деньги на развитие шести новых туристических проектов

Тюменским бизнесменам дадут деньги на развитие шести новых туристических проектов

22 августа 2023, 07:21
Фото: 1MI
Помочь предпринимателям администрация Тюменской области планирует с помощью грантов.
Сюжет
Конкурс

Бизнесмены, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма, могут подать заявку на финансирование своих проектов по 6 направлениям: внутренний туризм, сельский туризм, инклюзивный туризм, MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.), разработка сувенирной продукции, инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения).

Одними из критериев при выборе заявок являются: актуальность и социальная значимость проекта, соответствие планируемых мероприятий целям и задачам, обоснованность планируемых расходов, планируемое софинансирование проекта за счет собственных и/или дополнительных средств.

О сумме субсидий не сообщается.

Заявку подать можно по адресу: Тюмень, ул. Советская, 61 в срок 18:00 до 8 сентября.

Какие документы нужны для подачи заявки указано тут.

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#Тюменская область#Конкурс#Туризм#Субсидии#Внутренний туризм#Алексей Каримов#Сельский туризм#Инклюзивный туризм#MICE-туризм#Сувенирная продукция#Информационные сервисы
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