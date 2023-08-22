Тюменским бизнесменам дадут деньги на развитие шести новых туристических проектов

Бизнесмены, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма, могут подать заявку на финансирование своих проектов по 6 направлениям: внутренний туризм, сельский туризм, инклюзивный туризм, MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.), разработка сувенирной продукции, инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения).