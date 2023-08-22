Тюменским бизнесменам дадут деньги на развитие шести новых туристических проектов

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Бизнесмены, работающие в сфере внутреннего и въездного туризма, могут подать заявку на финансирование своих проектов по 6 направлениям: внутренний туризм, сельский туризм, инклюзивный туризм, MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.), разработка сувенирной продукции, инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения).
Одними из критериев при выборе заявок являются: актуальность и социальная значимость проекта, соответствие планируемых мероприятий целям и задачам, обоснованность планируемых расходов, планируемое софинансирование проекта за счет собственных и/или дополнительных средств.
О сумме субсидий не сообщается.
Заявку подать можно по адресу: Тюмень, ул. Советская, 61 в срок 18:00 до 8 сентября.
Какие документы нужны для подачи заявки указано тут.