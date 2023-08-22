Тюменские дачники пытаются вернуть контроль над СНТ около Тюмени

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Руководство СНТ «Тура» было переизбрано на внеочередном собрании собственников. Люди были возмущены тем, что предыдущий председатель передал товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Позже это решение было признано региональной прокуратурой противоречащим федеральному законодательству.
Более того, в центральном райсуде Тюмени рассматривается гражданское дело №2-7715/2023, оно связанно с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». В деле фигурирует бывший председатель СНТ.
Ранее «Наш город» сообщал, что председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов. Чиновники Тюмени сообщили, что штрафы были наложены после проверки, проведенной специалистами отдела надзорной деятельности тюменского МЧС совместно с управлением по делам ГО и ЧС. У каждого СНТ есть зарезервированные участки под создание водоемов.