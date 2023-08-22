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Тюменские дачники пытаются вернуть контроль над СНТ около Тюмени

Тюменские дачники пытаются вернуть контроль над СНТ около Тюмени

22 августа 2023, 12:58
Фото: 1MI
Участники садового товарищества «Тура» пытаются вернуть контроль над некоммерческим товариществом. Его бывший председатель отказывается передавать новому руководству уставные документы.

Руководство СНТ «Тура» было переизбрано на внеочередном собрании собственников. Люди были возмущены тем, что предыдущий председатель передал товарищество курганскому коммунальному магнату «Интеграция+». Позже это решение было признано региональной прокуратурой противоречащим федеральному законодательству.

Более того, в центральном райсуде Тюмени рассматривается гражданское дело №2-7715/2023, оно связанно с незаконным распоряжением земельными участками в «Туре». В деле фигурирует бывший председатель СНТ.

Ранее «Наш город» сообщал, что председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов. Чиновники Тюмени сообщили, что штрафы были наложены после проверки, проведенной специалистами отдела надзорной деятельности тюменского МЧС совместно с управлением по делам ГО и ЧС. У каждого СНТ есть зарезервированные участки под создание водоемов.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
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