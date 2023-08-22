Тюменские дачники пытаются вернуть контроль над СНТ около Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что председатели двадцати тюменских СНТ недовольны штрафами, наложенными инспекторами МЧС из-за отсутствия водоемов. Чиновники Тюмени сообщили, что штрафы были наложены после проверки, проведенной специалистами отдела надзорной деятельности тюменского МЧС совместно с управлением по делам ГО и ЧС. У каждого СНТ есть зарезервированные участки под создание водоемов.