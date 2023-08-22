Тюменские чиновники начали массово менять iPhone на Android

Между тем, 9 августа стало известно, что холдинг РЖД запретил всем своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Данная мера связана, в первую очередь, с безопасностью — еще в начале июня в ФСБ России сообщили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.