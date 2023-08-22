Тюменские чиновники начали массово менять iPhone на Android

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
«Лучше подготовиться заранее, чем потом в пешке менять. Если кому-то сейчас нужно заменить старый телефон на новый, то iPhone уже никто не покупает», — сообщили инсайдеры Ура.Ру.
Между тем, 9 августа стало известно, что холдинг РЖД запретил всем своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. Данная мера связана, в первую очередь, с безопасностью — еще в начале июня в ФСБ России сообщили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.
От использования гаджетов Apple на работе уже отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации. О планах отказаться от американских телефонов сообщали также в Минцифры, пишет ТАСС.
Ранее «Наш Город» писал, что использовать iPhone на рабочем месте запретили сотрудникам тюменского социального фонда России. Причем абсолютно всем — даже обычным уборщикам помещений.