Тюменка, употреблявшая алкоголь пять дней, пережила клиническую смерть

«Наш город» сообщал, что в Тюмени врач-невролог умерла после проведенной бариатрической операции. Женщина с надеждой избавиться от лишнего веса легла в клинику МСЧ «Нефтяник», но выйти оттуда уже не смогла — началось заражение крови. Тюменка скончалась. Семья Ларисы Мальцевой не может принять эту потерю. Родные не понимают, почему начались такие осложнения, а врачи не смогли ничего сделать. По словам сестры погибшей Ирины, Лариса работала врачом-неврологом высшей категории. 25 лет трудилась в Областной клинической больнице № 2, затем в Тюменском НИИ Краевой инфекционной патологии. Ирина вспоминает, что Лариса всегда была полненькой, постоянно худела. В 52 года, после смены гормонального фона, лишний вес уходил с трудом. О том, что избавиться от лишних килограммов можно с помощью резекции желудка, узнала от знакомой.