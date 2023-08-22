Тюменка, употреблявшая алкоголь пять дней, пережила клиническую смерть

Posted 22 августа 2023, 11:45
Published 22 августа 2023, 11:45
Modified 22 августа 2023, 11:46
Updated 22 августа 2023, 11:46
В Тюмени у 54-летней женщины остановилось дыхание. Перед этим она вскрикнула во сне и ненадолго застыла в неестественной позе, затем начала часто и шумно дышать, не приходя в сознание.
Её муж вызвал бригаду медиков. Врачи констатировала у пациентки клиническую смерть. Медики экстренно приступили к реанимационным мероприятиям и ввели адреналин. За её жизнь боролись 10 минут, им удалось завести сердце, после успешной реанимации пациентку доставили в ОКБ №2.
«Думаете это ее тормознет? Максимум на неделю, а потом со словами, я фартовая, это все дело обмоет», — заметил тюменец Ильдар И. в одном из тюменских пабликов ВК.
Некоторые горожане позавидовали выдержке женщины.
«5 дней пить! Это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно», — сообщил Виталий С.
С начала года «Наш город» сообщал о трёх случаях спасения тюменцев, которым констатировали клиническую смерь. В начале января женщине стало плохо на перекрестке у светофора. На вызов очевидцев за восемь минут приехала бригада специалистов. Врачи в течение 10 минут спасали тюменку от клинической смерти в карете скорой помощи. Сохранить женщине жизнь удалось, ее отвезли пациентку в ОКБ № 1.
«Наш город» сообщал, что в Тюмени врач-невролог умерла после проведенной бариатрической операции. Женщина с надеждой избавиться от лишнего веса легла в клинику МСЧ «Нефтяник», но выйти оттуда уже не смогла — началось заражение крови. Тюменка скончалась. Семья Ларисы Мальцевой не может принять эту потерю. Родные не понимают, почему начались такие осложнения, а врачи не смогли ничего сделать. По словам сестры погибшей Ирины, Лариса работала врачом-неврологом высшей категории. 25 лет трудилась в Областной клинической больнице № 2, затем в Тюменском НИИ Краевой инфекционной патологии. Ирина вспоминает, что Лариса всегда была полненькой, постоянно худела. В 52 года, после смены гормонального фона, лишний вес уходил с трудом. О том, что избавиться от лишних килограммов можно с помощью резекции желудка, узнала от знакомой.