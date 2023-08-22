Сносил машины как кегли: появились подробности массового ДТП в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По словам читательницы портала 72.ru, она ехала вместе с семье и попала в небольшую пробку. Машина Натальи едва не пострадала в массовом ДТП. Сначала она подумала, что произошло обычное ДТП. Но когда увидела, что водитель специально таранит автомобили, то сильно испугалась.
Ей и ещё владельцу внедорожника Lexus (машина ехала перед ними) удалось избежать столкновения. Водитель другого внедорожника заехал на пешеходный переход спасая свой автомобиль от пьяного тюменца. Мужчина на Mercedes разгонялся назад и по очереди врезался в каждую стоящую машину.
«Мы с детьми были в шоке. Старшая дочка 12 лет уже понимала опасность происходящего», — сообщила тюменка Наталья.
После того, как водитель Mercedes протаранил шесть машин, неадеквата смогли вытащить из внедорожника. Ущерб от действий пьяного водителя исчисляется миллионами рублей.
Ранее сообщалось, что в результате аварии водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе теста выяснилось, что 45-летний виновник ДТП был пьян, показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Читатели «Нашего города» отмечали, что тюменец трижды протаранил столб и потом устроил массовое ДТП на улице.
21 августа, но уже вечером в Областной столице произошло ещё одно массовое ДТП. По данным тюменца Сергея Парамонова, бензовоз протаранил четыре машины на улице Республики. Инцидент произошел около завода БКУ на улице Республики, 251. Рядом находится здание строительной компании ТДСК. По данным «Нашего города», скорую помощь на место аварии вызывать не пришлось, но ущерб от ДТП существенный. У двух паркетных внедорожников грузовик поломал обе левые двери. На место аварии прибыл наряд ДПС. Ранее «Наш город» сообщал, что в вечерний час пик большой затор собрался на улицах Федюнинского и Мельникайте. Пробка растянулась от круга до моста через железную дорогу. При выезде из города к 18:25 в Тюмени фиксируются большие заторы. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. За несколько часов вечером 21 августа зафиксировано 10 автомобильных аварий, о пострадавших не сообщается.