Сносил машины как кегли: появились подробности массового ДТП в центре Тюмени

21 августа, но уже вечером в Областной столице произошло ещё одно массовое ДТП. По данным тюменца Сергея Парамонова, бензовоз протаранил четыре машины на улице Республики. Инцидент произошел около завода БКУ на улице Республики, 251. Рядом находится здание строительной компании ТДСК. По данным «Нашего города», скорую помощь на место аварии вызывать не пришлось, но ущерб от ДТП существенный. У двух паркетных внедорожников грузовик поломал обе левые двери. На место аварии прибыл наряд ДПС. Ранее «Наш город» сообщал, что в вечерний час пик большой затор собрался на улицах Федюнинского и Мельникайте. Пробка растянулась от круга до моста через железную дорогу. При выезде из города к 18:25 в Тюмени фиксируются большие заторы. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. За несколько часов вечером 21 августа зафиксировано 10 автомобильных аварий, о пострадавших не сообщается.