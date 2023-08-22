Районного депутата, защитника Заболотья, арестовали до октября

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Народный избранник из Заболотья обвиняется в мошенничестве.
«Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда, нельзя общаться с обвиняемыми по делу, как лично», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
21 августа «Наш город» сообщал, что в Тобольске прямо на рабочем месте задержали депутата районной думы Рината Урамаева, представляющего Заболотье (Лайтамакское сельское поселение). Его розыск продолжался в течение трех суток. Местные татары считают, что именно благодаря ему в деревни Лайтамакского поселения летает 95 рейсов в этом сезоне, а не 44, как в Ачиры.
По данным Следственного комитета РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. При этом количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних, — на 30%. По данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан, из них 44.8 тысячи — мигранты из Таджикистана. Всего в РФ в настоящий момент уже находится около 3 млн граждан Таджикистана, что составляет около 30% процентов всего населения этой страны. Общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел.
В середине июля МВД России показало кадры задержания мигрантов, скальпировавших подростка в подмосковной Электростали из-за цвета его волос. Позднее в том же месяце в Москве и Магнитогорске между переселенцами и местными жителями произошли конфликты из-за выгула собак во дворах жилых домов. Затем федеральный резонанс получил эпизод нападения в Нижнем Новгороде группы подростков из среды приезжих на местных опять же из-за цвета их волос.
По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».