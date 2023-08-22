Работа, которая убивает: тюменские дети ради денег лезут под колеса машин

Другая местная автоледи высказала свое мнение нашему изданию по этому поводу. По ее словам, дети и правда предлагают помыть окна, но в этом году подростки хотя бы спрашивают разрешение перед тем, как брызнуть стеклоочистителем на лобовое стекло. Раньше они делали это, не учитывая мнение автомобилистов.