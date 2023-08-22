Работа, которая убивает: тюменские дети ради денег лезут под колеса машин

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Юные тюменцы готовы жертвовать здоровьем ради прибыли. Подростки буквально лезут под колеса машин на парковках, оживленных трассах и перекрестках, чтобы помыть чужие машины. Очевидцы в соцсетях сообщают, что все лето дети бегали на перекрестке улиц Ленина-Профсоюзной, предлагая услуги в помывке лобовых стекол и фар. Негодующие горожане жаловались, что пока остальные люди мирно переходили дорогу на зеленый свет, подростки бегали по проезжей части и лезли к водителям.
Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» тюменские автомобилисты, большее скопление детей располагается у парковой на территории ТРЦ.
— У большей части ТРЦ таких подростков много, плюс тут же рядом они бегают на дорогах. Дети лезут прямо под колеса, — сообщили нашему изданию водители.
Другая местная автоледи высказала свое мнение нашему изданию по этому поводу. По ее словам, дети и правда предлагают помыть окна, но в этом году подростки хотя бы спрашивают разрешение перед тем, как брызнуть стеклоочистителем на лобовое стекло. Раньше они делали это, не учитывая мнение автомобилистов.
— В этом году кстати они хотя бы спрашивают можно брызгать или нет. В прошлом году просто подходили и протирали, — рассказала водитель.
Непонятно, как к этой истории относятся родители подростков и знают ли они, чем их дети зарабатывают на жизнь. Аналогичные примеры юношеского заработка не редкость в нашем городе. Этот процесс сразу бросается в глаза. И наблюдать за ним приходится не только автомобилистам, но и пешеходам.
— Я как-то проходил — один на точке был, второй на самокате под деревом стоял. Меняются видимо, — рассказал нашему изданию тюменец.
В региональном отделении ГИБДД нашему изданию сообщили, что с нарушителями ПДД проводятся профилактические мероприятия. В ведомстве уточнили, что, если дети неоднократно нарушают правила дорожного движения, в том числе бегают по парковке, проезжей части и лезут под колеса авто, их родителей привлекают по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
— Проводятся совместные с подразделениями ПДН целевые мероприятия по пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними. В случае выявления нарушений со стороны несовершеннолетних подразделения Госавтоинспекции информируют по таким фактам органы образования, подразделения по делам несовершеннолетних. С детьми проводится дополнительная профилактическая работа, в случае системности нарушения ПДД, подразделениями по делам несовершеннолетних привлекаются их законные представители (родители) за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по ст. 5.35 КоАП РФ.
Если подросток достиг 16 лет, то непосредственно его и привлекают за нарушение ПДД. Иногда такие истории могут повлечь за собой постановку на учет.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что местные жители жалуются на то, что подростки работают больше положенной часовой нормы. По словам очевидца, в клининговой компании вместо положенных 4 часов дети работают по 6 и более часов. Однако мнения по этому поводу разделились. Часть тюменцев считает, что, если дети хотят заработать, то у них должна быть эта возможность.