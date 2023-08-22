Москва начала подготовку к Неделе российской рекламы

Posted 22 августа 2023, 16:53
Published 22 августа 2023, 16:53
Modified 22 августа 2023, 16:53
Updated 22 августа 2023, 16:53
В АКАР отметили, что мероприятия пройдут при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы и Российской ассоциации маркетинговых услуг. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Так, на 13 ноября запланировано торжественное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие». Экспозиция будет работать с 6 по 13 ноября в ГУМе и расскажет о рекламе и ее культурном наследии. Ее посещение будет бесплатным.
14 ноября, в День взаимодействия рекламной индустрии с государственными органами власти, состоится саммит, посвященный взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.
В рамках седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7), который пройдет в рамках празднования юбилейной недели, запланированы более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам индустрии. Мероприятие планирует собрать более 5 тыс. гостей.
В первый день форума — день digital-коммуникаций — участники дадут комплексную оценку онлайн-инструментам, а также определят тенденции роста интернет-рекламы.
В День контента и креатива, 16 ноября, состоится фестиваль Red Apple — пионер фестивальной индустрии российской рекламы. В 2023 году проходит 33-й сезон этого проекта. Почетными спикерами станут специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.
17 ноября, в День стратегических инициатив, гостей ожидает дискуссия об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита. «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — официальный слоган НРФ’7 и главного дня в общей деловой программе.
Ожидается, что «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы» станет культурной сенсацией НРФ’7. Мероприятие пройдет в главном зале «КАРО 11 Октябрь». Зрителей ожидает демонстрация самых ярких и иногда эпатажных рекламных роликов, которые когда-то произвели фурор в деловом сообществе.
Финальным событием юбилейной недели рекламы станет гала-ужин, приуроченный к 30-летию АКАР.
Подробная информация размещена на специальном лендинге: неделярекламы.рф.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер Недели российской рекламы.