Москва начала подготовку к Неделе российской рекламы

Так, на 13 ноября запланировано торжественное открытие выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие». Экспозиция будет работать с 6 по 13 ноября в ГУМе и расскажет о рекламе и ее культурном наследии. Ее посещение будет бесплатным.