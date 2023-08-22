Маленькому тюменцу с редким заболеванием провели пересадку костного мозга

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли вернули жительницу Ямала к полноценной жизни. Девушка обратилась к медикам с жалобами на боль в спине еще два года назад, ей было назначено лечение. Причиной тому стала позвоночная грыжа. В тюменском центре нейрохирургии специалисты провели операцию, удалили грыжу и установили в шейный отдел девушки современный многофункциональный протез диска.