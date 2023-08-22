Маленькому тюменцу с редким заболеванием провели пересадку костного мозга

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Тюменца с альфа-маннозидозом прооперировали в РДКБ (Российской детской клинической больнице). Операцию малышу провели врачи отделения трансплантации, донором стала его сестра.
Болезнь у мальчика первой заподозрила его мать, она отметила увеличение головы ребенка. После консультации врача-генетика и исследования ребенку поставили редкий диагноз «альфа-маннозидоз».
«Это орфанное заболевание, один из наиболее редких видов болезней накопления. Оно проявляется в неспособности организма вырабатывать специфический фермент», — сообщила врач-гематолог Елена Мачнева.
В данном случае заместительная терапия, введение фермента в организм было неэффективным. Болезнь постепенно приводит к потере функций головного мозга. Спасти малыша могла только пересадка костного мозга. Эксперты отмечают, что альфа-маннозидоз встречается крайне редко. Более того врачи не имели опыта трансплантации таким пациентам.
«Совместимость костного мозга сестры пациента составила 100%. Это позволило нам оперативно осуществить трансплантацию от родственного донора после проведения пациенту предоперационной химиотерапии», — сказала Мачнева.
В настоящий момент ребенок проходит терапию. На данный момент у тюменца уже улучшились психические функции, он нормально растет и развиваться.
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