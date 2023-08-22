Крупная пробка собралась на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

21 августа «Наш город» сообщал, что в вечерний час пик в городе произошло сразу 10 дорожных происшествий. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. В районе Республики бензовоз протаранил несколько машин, люди не пострадали.