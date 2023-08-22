Крупная пробка собралась на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
«При выезде из города Мазда столкнулась с КИА, дорога стоит», — сообщил читатель «Нашего города».
Две аварии серьёзно ограничивают движение на Московском тракте, здесь заторы в обе стороны. На Объездной дороге пробки растянулись на 1,5 км. Во вторник вечером на улице Республики (площадь 400-летия Тюмени) проходит массовое мероприятие, здесь дежурят инспекторы ГИБДД.
21 августа «Наш город» сообщал, что в вечерний час пик в городе произошло сразу 10 дорожных происшествий. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. В районе Республики бензовоз протаранил несколько машин, люди не пострадали.