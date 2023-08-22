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Крупная пробка собралась на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

Крупная пробка собралась на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

22 августа 2023, 13:23
Фото: 1MI
В областной столице в вечерний час пик отмечаются заторы на центральных улицах города. Пробка в 2,5 километра собралась на 50 лет ВЛКСМ.
«При выезде из города Мазда столкнулась с КИА, дорога стоит», — сообщил читатель «Нашего города».

Две аварии серьёзно ограничивают движение на Московском тракте, здесь заторы в обе стороны. На Объездной дороге пробки растянулись на 1,5 км. Во вторник вечером на улице Республики (площадь 400-летия Тюмени) проходит массовое мероприятие, здесь дежурят инспекторы ГИБДД.

21 августа «Наш город» сообщал, что в вечерний час пик в городе произошло сразу 10 дорожных происшествий. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. В районе Республики бензовоз протаранил несколько машин, люди не пострадали.

Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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