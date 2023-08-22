Как подключить интернет в Тюмени

Но и на этом все преимущества сервиса не заканчиваются, JustConnect открывает возможности для экономии не только времени, но и средств. Интернет-агрегатор готов предложить пользователям эксклюзивные промо-тарифы по привлекательной цене. Данные тарифные планы отсутствуют в стандартных каталогах провайдеров и предназначены только для клиентов агрегатора. Активировать тариф можно, отправив заявку на подключение через сайт JustConnect. Провайдер получит анкету в режиме онлайн и менеджер компании в течение нескольких минут свяжется по телефону для согласования времени визита техника.