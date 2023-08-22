10 казахов из Тюменской области погибли в СВО

21-летний военный из Казанского района. Похороны юноши состоялись 23 августа прошлого года. Молодого человека призвали на службу в декабре того же года. Учителя Курмангали отмечают, что молодой человек был добросовестным, честным, отзывчивым парнем, увлекающимся спортом. Военный уважал родителей и ладил со сверстниками. На церемонии прощания с военнослужащим курсанты ТВИККУ произвели три выстрела в воздух.