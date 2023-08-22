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Среди погибших казахов есть награжденные орденами и медалями, и даже - Герой России.

10 казахов из Тюменской области погибли в СВО

22 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
Среди погибших казахов есть награжденные орденами и медалями, и даже - Герой России.
Популярный паблик «Демография Казахстана» подсчитал представителей этой нации, погибших в ходе СВО. Всего они насчитали почти две сотни бойцов, не вернувшихся с фронта. 10 из них — проживали в Тюменской области.
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Тюмень

Сагындык Кудайбергенов

Похороны 22-летнего ишимца прошли 11 марта. Боец участвовал в СВО с 24 февраля. В ходе выдвижения для оборудования переправы через реку при разворачивании обеспечения связи с вышестоящим командованием 26 февраля попал под минометный обстрел. Военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Молодой человек вырос в семье военных. После школы сразу пошел в армию, затем стал контрактником. После гибели представлен к награде — ордену Мужества.

Нурбалат Бимашов

Житель Нижневартовска погиб в возрасте 33 лет. На Север переехал в 2015 году из Оренбуржья. Нурбалат любит спорт, писал песни и стихи, а также рисовал. Был сыном лидера казахстанской диаспоры в Нижневартовске.

Окружающие говорили, что погибший был добрым, отзывчивым и всегда помогал нуждающимся. Например, помогал местному пенсионеру-инвалиду по хозяйству. Посмертно его представили к многочисленным наградам, в том числе и «За отвагу».

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Бисемби Белгубаев

Родился в Заводоуковске. Прощание с бойцом прошло в селе Минино 19 июля прошлого года. В местной администрации рассказали, что похоронили военнослужащего на мусульманском кладбище в Верхнем Ингале. У него осталась мама и младший брат.

Жумабай Раизов

Родом из села Актабан, Казанского района. Он был участником и призером многих спортивных мероприятий. После школы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Служил в городе Камышин, затем в Пскове. С 24 февраля 2022 года — участник специальной военной операции, командир парашютно-десантной роты. Погиб 2 сентября 2022 года в возрасте 26 лет. Посмертно удостоен звания Героя России.

Ранее мы писали, что горожане должны были решить, какое название дать безымянному участку района № 19 «Плехановский». Тюменцам предлагали выбрать название для улицы на портале «Я решаю!». Первый вариант — имя Григория Константиновича Турубарова, второй — Жумабая Нурбаевича Раизова.

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Курмангали Юсупов

21-летний военный из Казанского района. Похороны юноши состоялись 23 августа прошлого года. Молодого человека призвали на службу в декабре того же года. Учителя Курмангали отмечают, что молодой человек был добросовестным, честным, отзывчивым парнем, увлекающимся спортом. Военный уважал родителей и ладил со сверстниками. На церемонии прощания с военнослужащим курсанты ТВИККУ произвели три выстрела в воздух.

Ертас Жексибаев

41-летний рядовой погиб 5 декабря 2022. За время прохождения службы был награжден тремя государственными наградами. Военный родился и вырос в Талицком районе. В 1998 году его призвали в армию. Проходил службу в Севастополе, в военно-морском флоте. После армии работал в Екатеринбурге. В 2022 году ушел добровольцем на фронт.

Жаркын Игасанов

Родом из Казанского района. Боец подписал контракт в прошлом году и пошел защищать родину. Рядовой погиб в бою от осколочного ранения. Ему было 44 года. Солдата посмертно наградили медалью «За отвагу».

Пару лет назад мы писали о том, что Жаркын Игасанов — многодетный отец. На маткапитал он вместе с супругой купил дом, но оказался у разбитого корыта. В доме невозможно было жить.

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Жанат Касенов

Извещение о гибели 27-летнего капитана из Ишимского района родственникам прислали в феврале этого года. Боец был выпускником тюменского военного училища, практически с первых дней участвовал в СВО. Во время разведки боец наткнулся на группу противника, и несмотря на численное превосходство соперника, тюменец принял решение атаковать врага.

Ермек Шайкенов

Старший лейтенант 26 лет из Казанского района. Он получил смертельное ранение 30 марта во время выполнения боевого задания в ходе спецоперации Вооруженных сил России. Военный был выпускником Омского автобронетанкового инженерного института. Награжден орденом Мужества посмертно.

Жанат Агжамов

Уроженец Казанского района. Родные солдата долгое время искали его, потому что от молодого парня не было вестей. 14 августа вместо с сослуживцами боец попал под обстрел. По словам других солдат, молодой человек был ранен в голову. Однако тело не нашли.

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