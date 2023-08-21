Жители ХМАО не могут уехать в Тюмень на поезде из-за отсутствия билетов

Ранее «Наш город» сообщал, что Ильдар Хусаинов вернулся в Тюмень на плацкарте. Местный миллиардер возвращался из Екатеринбурга. По словам бизнесмена, в поездках на поезде он не понимает лишь одной вещи. Почему паспорта у пассажиров проверяют в начале путешествия и в конце.