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Жители ХМАО не могут уехать в Тюмень на поезде из-за отсутствия билетов

Жители ХМАО не могут уехать в Тюмень на поезде из-за отсутствия билетов

21 августа 2023, 10:44
Фото: 1MI
Представители СвЖД пообещали решить вопрос отсутствия билетов по направлению из ХМАО в Тюменскую область.
«В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы», — написал в своем telegram-канале Александр Моор.

Жалобы на недостаток билетов прозвучали на пресс-конференции с губернатором. Сообщалось, что летом уехать из Нижневартовска в сторону Тюмени практически невозможно.

«Родственники уже который год ноют, что приехать не могут из-за билетов», — сообщил подписчик тюменского Telegram-канала.

По данным сервиса Яндекс.Расписание, на 28 августа в поезде № 137Е, Нижневартовск — Новокузнецк (делает остановку в Тюмени) были заняты 86% мест.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ильдар Хусаинов вернулся в Тюмень на плацкарте. Местный миллиардер возвращался из Екатеринбурга. По словам бизнесмена, в поездках на поезде он не понимает лишь одной вещи. Почему паспорта у пассажиров проверяют в начале путешествия и в конце.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поезда
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