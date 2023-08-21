Жители ХМАО не могут уехать в Тюмень на поезде из-за отсутствия билетов

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Published Сегодня, 10:44
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«В компании признают: спрос значительно превышает предложение, особенно в сезон отпусков. В течение полутора недель в СвЖД пообещали представить варианты решения проблемы», — написал в своем telegram-канале Александр Моор.
Жалобы на недостаток билетов прозвучали на пресс-конференции с губернатором. Сообщалось, что летом уехать из Нижневартовска в сторону Тюмени практически невозможно.
«Родственники уже который год ноют, что приехать не могут из-за билетов», — сообщил подписчик тюменского Telegram-канала.
По данным сервиса Яндекс.Расписание, на 28 августа в поезде № 137Е, Нижневартовск — Новокузнецк (делает остановку в Тюмени) были заняты 86% мест.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ильдар Хусаинов вернулся в Тюмень на плацкарте. Местный миллиардер возвращался из Екатеринбурга. По словам бизнесмена, в поездках на поезде он не понимает лишь одной вещи. Почему паспорта у пассажиров проверяют в начале путешествия и в конце.