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В Тюменской области по пригородным маршрутам запустят новый электропоезд

В Тюменской области по пригородным маршрутам запустят новый электропоезд

21 августа 2023, 06:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В Тюменской области по междугородним маршрутам будет курсировать новые электропоезда вместимостью около 600 пассажиров. Первый из них уже прибыл в регион.
Сюжет
Тюмень

Состав вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, в поезде применены все самые современные технологии: в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Предусмотрены зарядки для гаджетов. Выделены места для инвалидов на колясках.

В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курсировать между городами.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области жаловались на нехватку мест в поезде Тюмень — Ишим. Горожане отмечали, что на данное направление выделено всего лишь четыре вагона, в связи с чем пассажирам приходится ехать несколько часов стоя.

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