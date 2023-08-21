В Тюменской области по пригородным маршрутам запустят новый электропоезд

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Состав вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, в поезде применены все самые современные технологии: в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Предусмотрены зарядки для гаджетов. Выделены места для инвалидов на колясках.
В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курсировать между городами.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области жаловались на нехватку мест в поезде Тюмень — Ишим. Горожане отмечали, что на данное направление выделено всего лишь четыре вагона, в связи с чем пассажирам приходится ехать несколько часов стоя.