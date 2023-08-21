В Тюменской области по пригородным маршрутам запустят новый электропоезд

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области жаловались на нехватку мест в поезде Тюмень — Ишим. Горожане отмечали, что на данное направление выделено всего лишь четыре вагона, в связи с чем пассажирам приходится ехать несколько часов стоя.