В Тюмени бензовоз протаранил четыре машины (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Инцидент произошел около завода БКУ на улице Республики, 251. Рядом находится здание строительной компании ТДСК. По данным «Нашего города», скорую помощь на место аварии вызывать не пришлось, но ущерб от ДТП существенный. У двух паркетных внедорожников грузовик поломал обе левые двери. На место аварии прибыл наряд ДПС, в пресс-службе ГИБДД о причинах аварии пока ничего не знают.
«Сегодня Тюмень сума сходит. То тип на Mercedes то это», — заметил тюменец Михаил Бабиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что настоящее автопобоище устроил 21 августа водитель Mercedes около полудня в центре Тюмени. Массовая авария произошла в районе дома на Советской, 124.