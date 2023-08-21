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В Тюмени бензовоз протаранил четыре машины (ВИДЕО)

В Тюмени бензовоз протаранил четыре машины (ВИДЕО)

21 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
В областной столице произошло второе за сутки массовое ДТП. По данным тюменца Сергея Парамонова, бензовоз протаранил четыре машины на улице Республики.
Видео: Виедо Сергея Парамонова

Инцидент произошел около завода БКУ на улице Республики, 251. Рядом находится здание строительной компании ТДСК. По данным «Нашего города», скорую помощь на место аварии вызывать не пришлось, но ущерб от ДТП существенный. У двух паркетных внедорожников грузовик поломал обе левые двери. На место аварии прибыл наряд ДПС, в пресс-службе ГИБДД о причинах аварии пока ничего не знают.

«Сегодня Тюмень сума сходит. То тип на Mercedes то это», — заметил тюменец Михаил Бабиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что настоящее автопобоище устроил 21 августа водитель Mercedes около полудня в центре Тюмени. Массовая авария произошла в районе дома на Советской, 124.

В центре Тюмени водитель Mercedes протаранил 6 автомобилей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Видео
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