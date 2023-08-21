В Тюмени бензовоз протаранил четыре машины (ВИДЕО)

Инцидент произошел около завода БКУ на улице Республики, 251. Рядом находится здание строительной компании ТДСК. По данным «Нашего города», скорую помощь на место аварии вызывать не пришлось, но ущерб от ДТП существенный. У двух паркетных внедорожников грузовик поломал обе левые двери. На место аварии прибыл наряд ДПС, в пресс-службе ГИБДД о причинах аварии пока ничего не знают.