В Тюмени массово и весело прошёл праздник «Ремесленные ряды»

Posted 21 августа, 12:21
Published 21 августа, 12:21
Modified Сегодня, 00:24
Updated Сегодня, 00:24
На одной площадке удалось собрать уникальных и самобытных мастеров, которые с любовью и творческим подходом оформили свои площадки. А обрамлением праздника стал концерт музыкантов Тюменской области, которые представляли культуру разных народов, населяющих регион.
Праздник «Ремесленные ряды» — один из этапов реализации проекта «Программа развития ремесленничества „Здесь“», который высоко оценили эксперты конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года. Проект реализует АНО «Центр социальной адаптации и культурного развития „Эбиэм“» при финансовой поддержке по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области с софинансированием Фонда президентских грантов в 2023 году.
Отметим, что такие самобытные мероприятия часто становятся визитными карточками для региона. Фестивали и ярмарки привлекают путешественников со всей страны и из-за рубежа. А развитие туризма — одна из самых приоритетных задач в Тюменской области.