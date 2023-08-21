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Posted 21 августа, 12:21

Published 21 августа, 12:21

Modified Сегодня, 00:24

Updated Сегодня, 00:24

В Тюмени массово и весело прошёл праздник «Ремесленные ряды»

В Тюмени массово и весело прошёл праздник «Ремесленные ряды»

21 августа 2023, 12:21
Фото: 1MI
В минувшие воскресенье на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени прошёл праздник «Ремесленные ряды». ⁣На празднике были представлены традиционные и современные ремёсла, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

На одной площадке удалось собрать уникальных и самобытных мастеров, которые с любовью и творческим подходом оформили свои площадки. А обрамлением праздника стал концерт музыкантов Тюменской области, которые представляли культуру разных народов, населяющих регион.

⁣Праздник «Ремесленные ряды» — один из этапов реализации проекта «Программа развития ремесленничества „Здесь“», который высоко оценили эксперты конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 года. ⁣Проект реализует АНО «Центр социальной адаптации и культурного развития „Эбиэм“» при финансовой поддержке по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области с софинансированием Фонда президентских грантов в 2023 году.

Отметим, что такие самобытные мероприятия часто становятся визитными карточками для региона. Фестивали и ярмарки привлекают путешественников со всей страны и из-за рубежа. А развитие туризма — одна из самых приоритетных задач в Тюменской области.

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