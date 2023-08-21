Участники форума «Поколение Eco G 2.0» посетили экодом и МСЗ в Тюмени

Межрегиональный форум «Поколение Eco G 2.0» собрал почти 50 участников из Тюмени, Сургута и Югорска. Одна из главных задач мероприятия — познакомить молодежь с трансформационными практиками, в число которых входит и правильное обращение с отходами. Визит на завод и в экодом позволил ребятам оценить, какие объемы мусора генерирует человек в процессе своей жизнедеятельности, а также увидеть, как обрабатывают ТКО и готовят к отгрузке на предприятия.