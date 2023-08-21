Участники форума «Поколение Eco G 2.0» посетили экодом и МСЗ в Тюмени

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Published Сегодня, 06:31
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Активисты Межрегионального форума «Поколение Eco G 2.0» изучили передовой опыт создания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках образовательной программы мероприятия.
Мы всегда рады гостям на наших объектах, поскольку придерживаемся принципа открытости в работе. Растущий интерес к теме отходов — это показатель того, что все больше людей начинает задумываться о сохранности природы и понимают, экология — это важно! — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В Тюменской области сортируются 100% твердых коммунальных отходов. В этой отрасли регион — один из лидеров в стране. Подобные показатели были достигнуты благодаря слаженному взаимодействию власти и бизнеса в вопросах создания в регионе всей необходимой инфраструктуры: сертифицированных полигонов, мусоросортировочных заводов, мусороперегрузочной станции.
Созданная в Тюменской области система безопасной утилизации отходов является действенным противовесом экологической и санитарной бесконтрольности и вреду, который несут несанкционированные свалки.
С 2022 года в области дан старт экокультурному проекту «Экодом», который за несколько месяцев работы стал межрегиональным комплексом, насчитывающим 9 объектов с числом посетителей более 50 тысяч человек.
Межрегиональный форум «Поколение Eco G 2.0» собрал почти 50 участников из Тюмени, Сургута и Югорска. Одна из главных задач мероприятия — познакомить молодежь с трансформационными практиками, в число которых входит и правильное обращение с отходами. Визит на завод и в экодом позволил ребятам оценить, какие объемы мусора генерирует человек в процессе своей жизнедеятельности, а также увидеть, как обрабатывают ТКО и готовят к отгрузке на предприятия.
Для экоактивистов, привыкших к осознанному потреблению, экскурсия оказалась полезным опытом. Волонтеры форума с большим удовольствием пообщались с работниками завода и обсудили вопросы экопросвещения.
Я занимаюсь эковолонтерством пять лет, и давно хотела посетить мусоросортировочный завод в Тюмени. Рада, что в рамках форума задуманное осуществилось. Также хорошо, что мы привезли сюда ребят из других городов. Экскурсия получилась очень увлекательной. Особенно ценно, что нам показали разницу между чистым вторсырьем из экодомов и тем, которое приезжает с контейнерных площадок. Я думаю, это полезно увидеть всем, чтобы понять ценность сортировки отходов, — отметила куратор четвертой команды форума «Поколение Eco G 2.0» Евгения Ошуркова.
Напомним, побывать с экскурсией на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме может каждый желающий. Порядок посещения объектов и форма заявки размещены на официальном сайте ООО «ТЭО».