Тюменцы все больше покупают алкоголь у самогонщиков

Собеседник также добавил, что самогонщики продвигают свою продукцию через интернет и закрытые группы популярных мессенджеров. Но основной трафик новых клиентов приходит через «сарафанное радио», когда приобретающие алкогольные напитки у самогонщиков, рассказывают об этом своим знакомым. А те, в свою очередь, также обращаются к самодельным производителям.