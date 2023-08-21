Тюменцы все больше покупают алкоголь у самогонщиков

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как поделился один из постоянных покупателей, многие самогонщики проживают в частных домах в заречной части города. Ассортимент не велик — обычно это настойки и наливки. Цены значительно ниже, чем в магазинах. Около 200 рублей за поллитра.
Собеседник также добавил, что самогонщики продвигают свою продукцию через интернет и закрытые группы популярных мессенджеров. Но основной трафик новых клиентов приходит через «сарафанное радио», когда приобретающие алкогольные напитки у самогонщиков, рассказывают об этом своим знакомым. А те, в свою очередь, также обращаются к самодельным производителям.