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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

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Тюменцы все больше покупают алкоголь у самогонщиков

Тюменцы все больше покупают алкоголь у самогонщиков

21 августа 2023, 13:00
Фото: 1MI
Из-за роста цен на алкогольные напитки, в Тюмени заметно увеличивается количество самодельных производителей, которые предлагают свои «домашние настойки».

Как поделился один из постоянных покупателей, многие самогонщики проживают в частных домах в заречной части города. Ассортимент не велик — обычно это настойки и наливки. Цены значительно ниже, чем в магазинах. Около 200 рублей за поллитра.

Собеседник также добавил, что самогонщики продвигают свою продукцию через интернет и закрытые группы популярных мессенджеров. Но основной трафик новых клиентов приходит через «сарафанное радио», когда приобретающие алкогольные напитки у самогонщиков, рассказывают об этом своим знакомым. А те, в свою очередь, также обращаются к самодельным производителям.

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#Алексей Каримов#Самогонщики#Закрытые группы#Частные дома#Алкоголь#Самогон#Спиртные напитки
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