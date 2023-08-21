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Updated Сегодня, 11:36

Тюменцам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

Тюменцам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

21 августа 2023, 11:36
Фото: 1MI
Стоимость авиаперелётов из Рощино в Сочи резко снизилась. Перевозчики предлагают тюменцам улететь на юг под конец лета.

Билеты моно купить на 26 августа по цене 3,6 тысяч рублей (авиакомпания «Победа»). На 27 число в южный город-курорт можно улететь уже за 2,6 тысяч. С 1 сентября стоимость билетов составит уже около 5 тысяч рублей. Из Тюмени до Сочи можно добраться за 4 часа.

В конце июля сообщалось, что в августе слетать в курортный город страны будет стоить тюменцам около 11 тысяч рублей. Ближе к концу лета цены снизятся до 9 тысяч. В середине июля цены на билеты до Сочи поднимались до 15 тысяч.

Авиабилеты на рейсы из Тюмени резко подорожали
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Бизнес#Аэропорт Рощино
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