Тюменцам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Билеты моно купить на 26 августа по цене 3,6 тысяч рублей (авиакомпания «Победа»). На 27 число в южный город-курорт можно улететь уже за 2,6 тысяч. С 1 сентября стоимость билетов составит уже около 5 тысяч рублей. Из Тюмени до Сочи можно добраться за 4 часа.
В конце июля сообщалось, что в августе слетать в курортный город страны будет стоить тюменцам около 11 тысяч рублей. Ближе к концу лета цены снизятся до 9 тысяч. В середине июля цены на билеты до Сочи поднимались до 15 тысяч.