Тюменцам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

Билеты моно купить на 26 августа по цене 3,6 тысяч рублей (авиакомпания «Победа»). На 27 число в южный город-курорт можно улететь уже за 2,6 тысяч. С 1 сентября стоимость билетов составит уже около 5 тысяч рублей. Из Тюмени до Сочи можно добраться за 4 часа.