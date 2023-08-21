Тюменца убили за снятый на видео секс его жены со спящим другом

Позже он заметил, что его друг снова намеревается напасть на него. Тогда он достал из багажника ружье, направил его в сторону друга и выстрелил в спину. Тот погиб на месте. В ужасе от осознания содеянного, мужчина решил спрятать труп, закопав его в землю недалеко от водоема. Затем, он отправился обратно в Ялуторовск и по пути избавился от пистолета, выбросив его в Тобол.