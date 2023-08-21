Тюменца убили за снятый на видео секс его жены со спящим другом

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Поняв, что находится в изрядном подпитии, он пошел ночевать на второй этаж. Во время сна мужчина проснулся от звуков и обнаружил, что жена его друга пытается совершить половой акт с ним. При этом весь процесс супруг снимал на телефон. Этот факт вызвал конфликт между осужденным и его другом, так как мужчина побоялся, что видео будет опубликовано в интернете или будет показано его жене.
Эти события послужили началом цепочки событий, которые привели к трагедии.
Осужденному не удалось убедить своего друга удалить видеозапись с его мобильного телефона. Но и дружить мужчины после этого события не перестали.
Несколько месяцев спустя, в июне, они вместе с другом отправились на рыбалку на озеро рядом с Ялуторовском. Устроившись на берегу, они подожгли костер и стали рыбачить. Погибший сильно выпил, и тогда осужденный решил вновь поднять вопрос об удалении видеозаписи. Однако его друг не только отказался от этой идеи, но начал непредсказуемо себя вести.
Погибший стал размахивать руками, пытался атаковать осужденного, но при этом не нанес никаких ударов. В ответ осужденный оттолкнул его и решил отправиться домой. Как вдруг заметил, что друг решил продолжить свои нападки, вынул пистолет Макарова, и прицеливаясь в голову, гневно произнёс: «Завалю тебя». Осужденный тут же выбил пистолет с руки, который отлетел в сторону метра на полтора, и сильно врезал погибшему по шее.
Позже он заметил, что его друг снова намеревается напасть на него. Тогда он достал из багажника ружье, направил его в сторону друга и выстрелил в спину. Тот погиб на месте. В ужасе от осознания содеянного, мужчина решил спрятать труп, закопав его в землю недалеко от водоема. Затем, он отправился обратно в Ялуторовск и по пути избавился от пистолета, выбросив его в Тобол.
В тот же вечер он сообщил о случившемся супруге погибшего. Чтобы отвлечь подозрения от себя, осужденный и жена друга начали переписываться в мобильном приложении, имитируя поиски погибшего. На следующий день они поехали в полицию, где супруга подала заявление о пропаже мужа.
Однако спустя неделю осужденный все же сдался в полицию и признался в содеянном.
При даче своих показаний следователям, жена убитого рассказала о том, что ее муж систематически насиловал и избивал ее, а также принуждал заниматься сексом с другими мужчинами. Эти утверждения подтверждает другой свидетель — брат женщины. Однажды он вместе семейной парой отправился на рыбалку, и ночью проснулся от того, что сестра пыталась заняться сексом с ним. Все это происходило по требованию ее супруга.
Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободны в исправительной колонии строго режима. А также обязал взыскать моральный вред 1 000 000 рублей.