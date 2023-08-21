Тюменскую филармонию возглавил чиновник из Югры

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
«Сегодня хочу поздравить с первым рабочим днем в должности директора Тюменской филармонии Владимира Фризена», — сообщил на своей странице в ВК Артур Лапытов.
Ранее Фризен занимал должность первого замдиректора департамента культуры ХМАО. Должность директора Тюменской филармонии была вакантна с 15 июля.
«Наш город» сообщал, что на прошлой неделе Тюменский Большой драматический театр потерял одного из своих старейших актеров. На 75 году жизни скончался Валерий Рябков.