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Тюменскую филармонию возглавил чиновник из Югры

Тюменскую филармонию возглавил чиновник из Югры

21 августа 2023, 10:58
Фото: 1MI
С 21 августа директором Тюменской филармонии назначен Владимир Фризен, об этом сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).
«Сегодня хочу поздравить с первым рабочим днем в должности директора Тюменской филармонии Владимира Фризена», — сообщил на своей странице в ВК Артур Лапытов.

Ранее Фризен занимал должность первого замдиректора департамента культуры ХМАО. Должность директора Тюменской филармонии была вакантна с 15 июля.

«Наш город» сообщал, что на прошлой неделе Тюменский Большой драматический театр потерял одного из своих старейших актеров. На 75 году жизни скончался Валерий Рябков.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюменская филармония
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