Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно

Именно поэтому купание в реке Туре в Тюмени запрещено. Жителям и гостям Тюмени стоит помнить о своей безопасности и здоровье, поэтому лучше выбирайте другие места для летнего отдыха и купания. У нас же есть столько прекрасных водоемов и озер, которые могут предложить великолепный отдых.