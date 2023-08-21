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Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно

Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно

21 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI
Вы все, безусловно, слышали о запрете на плавание в реке Тура. Делимся подробностями об этом запрете и объясняем, почему купание там может быть опасно.
Сюжет
Тура

Причиной запрета на купание в реке Тура, как выяснилось, является не только промышленные сбросы. В воде реки обнаружено токсическое вещество, которое представляет угрозу для здоровья. Этот факт объяснил директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин сетевому изданию 72.ru.

Есть несколько причин, почему Тура считается загрязненной рекой. Во-первых, в истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение. Эти добывающие и перерабатывающие металлы компании считаются одними из наиболее грязнорабочих и активно используют воду, посылая в реку большой объем загрязнителей.

Во-вторых, в конце 70-х годов произошло половодье, которое привело к дополнительному загрязнению реки. В результате наводнения хранилище мышьяка было повреждено, и его концентрация в донных отложениях реки остается высокой до сих пор. Ситуация с мышьяком нестабильна и может представлять угрозу для здоровья в любой момент.

Именно поэтому купание в реке Туре в Тюмени запрещено. Жителям и гостям Тюмени стоит помнить о своей безопасности и здоровье, поэтому лучше выбирайте другие места для летнего отдыха и купания. У нас же есть столько прекрасных водоемов и озер, которые могут предложить великолепный отдых.

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