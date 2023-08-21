Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Причиной запрета на купание в реке Тура, как выяснилось, является не только промышленные сбросы. В воде реки обнаружено токсическое вещество, которое представляет угрозу для здоровья. Этот факт объяснил директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин сетевому изданию 72.ru.
Есть несколько причин, почему Тура считается загрязненной рекой. Во-первых, в истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение. Эти добывающие и перерабатывающие металлы компании считаются одними из наиболее грязнорабочих и активно используют воду, посылая в реку большой объем загрязнителей.
Во-вторых, в конце 70-х годов произошло половодье, которое привело к дополнительному загрязнению реки. В результате наводнения хранилище мышьяка было повреждено, и его концентрация в донных отложениях реки остается высокой до сих пор. Ситуация с мышьяком нестабильна и может представлять угрозу для здоровья в любой момент.
Именно поэтому купание в реке Туре в Тюмени запрещено. Жителям и гостям Тюмени стоит помнить о своей безопасности и здоровье, поэтому лучше выбирайте другие места для летнего отдыха и купания. У нас же есть столько прекрасных водоемов и озер, которые могут предложить великолепный отдых.