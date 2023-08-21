Тюменские аграрии массово подделывают документы о качестве зерна

Тюменскому урожаю зерна угрожают вредители. В 2023 году обследовано около 14000 квадратных метров складских помещений где хранятся запасы. Эксперты обнаружили карантинные вредные организмы, вредители запасов: суринамский мукоед, грибоед четырехпятнистый. При этом средняя стоимость зерна в 2023 году увеличилась на 10 тысяч рублей. Одной из причин повышения цены также стали санкции. Однако эксперты уверены, что рост цен на пшеницу не скажется на увеличении стоимости таких продуктов, как хлеб, макароны и другие. Руководитель «АРСИБ АРГО» Александр Надеин рассказал, что в настоящее время наша страна сотрудничает с Китаем, и это даёт надежду на улучшение ситуации, связанной с повышением стоимости пшеницы.