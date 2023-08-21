Тюменские аграрии массово подделывают документы о качестве зерна

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Проблемы были выявлены у ООО «Радиус-агро» (Викуловский р-н).
«По результатам мероприятия установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на зерно гороха, принятой на основании протоколов испытаний, в которых исследования проведены не на все показатели, предусмотренные требованиями ТР ТС 015/2011», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Более того, 52 (с начала 2023 года) признаны недействительными 52 декларации о соответствии. Предостережении выданы КХ «Дружба», ООО «Радиус-агро», ООО «Юг-Агро», агрохолдингу «Аромашевский». Организации не предоставили данные о наличии в продукции остатков пестицидов и других вредных веществ.
Тюменскому урожаю зерна угрожают вредители. В 2023 году обследовано около 14000 квадратных метров складских помещений где хранятся запасы. Эксперты обнаружили карантинные вредные организмы, вредители запасов: суринамский мукоед, грибоед четырехпятнистый. При этом средняя стоимость зерна в 2023 году увеличилась на 10 тысяч рублей. Одной из причин повышения цены также стали санкции. Однако эксперты уверены, что рост цен на пшеницу не скажется на увеличении стоимости таких продуктов, как хлеб, макароны и другие. Руководитель «АРСИБ АРГО» Александр Надеин рассказал, что в настоящее время наша страна сотрудничает с Китаем, и это даёт надежду на улучшение ситуации, связанной с повышением стоимости пшеницы.
Ранее «Наш город» писал, что к середине июня аграрии Тюменской области засеяли пшеницей более 416 тысяч га.