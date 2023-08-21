Тюменская блогерша продает свою двухэтажную квартиру за 20 млн рублей

По данным «Нашего города» Светлана Захарова уехала из Тюмени в этом году. Она проводила в областной столице вечеринки и мастер-классы по продажам в сети. В феврале 2022 года она заявила, что не имеет никакого отношения к организации блогерской вечеринки, которая состоялась в декабре 2021 года в заведении Bullwar bar. Тогда её оштрафовали за несоблюдение масочного режима.