Тюменская блогерша продает свою двухэтажную квартиру за 20 млн рублей

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Квартира площадью 112 квадратных метров, недвижимость оценивается почти 20 млн рублей (это почти 178 тысяч рублей за квадратный метр). Стоит отметить, что ранее жилое помещение продавалось за 17,9 млн рублей.
Двухэтажная квартира расположена на улице Чернышевского, 1Б, в районе Дома обороны на последнем этаже. Внутри выполнен современный ремонт, есть система безопасности, паркинг и индивидуальный ключ для лифта.
По данным «Нашего города» Светлана Захарова уехала из Тюмени в этом году. Она проводила в областной столице вечеринки и мастер-классы по продажам в сети. В феврале 2022 года она заявила, что не имеет никакого отношения к организации блогерской вечеринки, которая состоялась в декабре 2021 года в заведении Bullwar bar. Тогда её оштрафовали за несоблюдение масочного режима.