РЭО: МСП в сфере переработки ТКО могут наделить социальным статусом

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в настоящее время отраслевые объединения разрабатывают более совершенные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Это прежде всего улучшение общего делового климата в стране. По его словам, на площадке «Ресурса» планируется определить статус малых предпринимателей, занятых в сфере переработки ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.
Аналитики отмечают, что малые и даже микропредприятия сейчас, собственно, создают отдельный тип маршрутизации ТКО. Это, например, доставка текстиля для переработки или транспортировка органики для компостирования. Переработка позволяет уменьшить количество отходов, отправляемых на свалку. Таким образом, приближается выполнение программы по переходу к экономике замкнутого цикла.
Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова напомнила, что многие предприниматели и представители местных властей считают необходимым отнести переработку вторсырья к социальному предпринимательству.
Гулимова отметила, что группу 38 ОКВЭД следует внести в списки социально значимых видов деятельности для распространения на них мер поддержки социального бизнеса. Господдержка позволит бизнесу больше средств оставлять на развитие проектов.