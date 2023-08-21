РЭО: МСП в сфере переработки ТКО могут наделить социальным статусом

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что в настоящее время отраслевые объединения разрабатывают более совершенные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Это прежде всего улучшение общего делового климата в стране. По его словам, на площадке «Ресурса» планируется определить статус малых предпринимателей, занятых в сфере переработки ТКО, как социальный, пишет 56orb.ru.