Пьяный бесправник из Тюмени рассекал по городу на самокате

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе хотят запретить электросамокаты. Если тюменцы, управляющие электросамокатом, будут нарушать правила, то их будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, поскольку с марта этого года в силу вступил закон, обязывающий владельцев гироскутеров, элетросамокатов и моноколес иметь права для управления ими, то нарушители ПДД будут нести ответственность за ДТП.