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Пьяный тюменец умудрился управлять самокатом

Пьяный бесправник из Тюмени рассекал по городу на самокате

21 августа 2023, 09:16
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Пьяный тюменец умудрился управлять самокатом
Тюменец решил прокатиться по городу с ветерком. Для этого, прилично выпив, встал за руль самоката. Но стражи порядка были бдительны.
Сюжет
ДТП

Пьяный тюменец без прав встал за руль элетросамоката «KUGOO M4». В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что инцидент произошел 25 июля. Ночью Сергей решил прокатиться по городу.

Тюменец сразу привлек внимание стражей порядка. Сотрудники полиции остановили гонщика, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови. Экспресс-анализ показал 0,88 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол, который передали в суд.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в городе хотят запретить электросамокаты. Если тюменцы, управляющие электросамокатом, будут нарушать правила, то их будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, поскольку с марта этого года в силу вступил закон, обязывающий владельцев гироскутеров, элетросамокатов и моноколес иметь права для управления ими, то нарушители ПДД будут нести ответственность за ДТП.

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