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Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Огромный коттедж с бассейном продается в центре Тюмени за 90 млн рублей

Огромный коттедж с бассейном продается в центре Тюмени за 90 млн рублей

21 августа 2023, 11:58
Фото: 1MI
В областной столице рядом с улицей Кирова продаётся огромный коттедж. В доме сделан новый ремонт, площадь строения 378 квадратных метров.
Фото: Авито

По данным сайта объявлений, он расположен на земельном участке в 13,8 соток (в собственности). Здесь находится зона барбекю, на первом этаже есть камин и бассейн. На участке отдельно стоит отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной.

Двухэтажный дом расположен на улице Орловской, он стоит 90 млн рублей. Стоит отметить, что рядом расположены другие большие коттеджи.

Ранее «Наш город» сообщал, что самый дорогой в Тюменской области коттедж продаётся недалеко от Тюмени в деревне Патрушева. Он стоит 116 миллионов рублей.

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#Общество#Тюменцы#Покупка-продажа#Александр Мязин
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