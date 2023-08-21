Огромный коттедж с бассейном продается в центре Тюмени за 90 млн рублей

По данным сайта объявлений, он расположен на земельном участке в 13,8 соток (в собственности). Здесь находится зона барбекю, на первом этаже есть камин и бассейн. На участке отдельно стоит отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной.