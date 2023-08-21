Огромный коттедж с бассейном продается в центре Тюмени за 90 млн рублей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным сайта объявлений, он расположен на земельном участке в 13,8 соток (в собственности). Здесь находится зона барбекю, на первом этаже есть камин и бассейн. На участке отдельно стоит отапливаемая летняя кухня с зоной отдыха, мангальной зоной.
Двухэтажный дом расположен на улице Орловской, он стоит 90 млн рублей. Стоит отметить, что рядом расположены другие большие коттеджи.
Ранее «Наш город» сообщал, что самый дорогой в Тюменской области коттедж продаётся недалеко от Тюмени в деревне Патрушева. Он стоит 116 миллионов рублей.