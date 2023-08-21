Младенец с соской прокатился на электросамокате по оживленной дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
«Три ребенка! Самому младшему 2-3 года, с соской во рту», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
Тюменцы отмечают, что одного из мальчиков держали на руках. Самокат ездил по дороге, около жилых домов. Напомним, что на электросамокате разрешено кататься детям старше семи лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени получил травму по вине 9-летнего самокатчика. Ребенок на электросамокате сбил с ног идущего мужчину. В порыве гнева он дал подзатыльник юному водителю электросамоката.