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Младенец с соской прокатился на электросамокате по оживленной дороге в Тюмени

Младенец с соской прокатился на электросамокате по оживленной дороге в Тюмени

21 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
Тюменцы заметили сразу трёх малолетних детей, которые катались на электросамокате в Тарманах.
Фото: скрин Car72.ru
«Три ребенка! Самому младшему 2-3 года, с соской во рту», — сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень».

Тюменцы отмечают, что одного из мальчиков держали на руках. Самокат ездил по дороге, около жилых домов. Напомним, что на электросамокате разрешено кататься детям старше семи лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюмени получил травму по вине 9-летнего самокатчика. Ребенок на электросамокате сбил с ног идущего мужчину. В порыве гнева он дал подзатыльник юному водителю электросамоката.

9-летний самокатчик получил подзатыльник от сбитого им же тюменца
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Александр Мязин
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