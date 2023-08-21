Из-за атаки дронов задержаны четыре рейса Москва — Тюмень

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
С опозданием в Тюмень на один час сегодня также прибудут четыре рейса Москва — Тюмень из Внуково и Шереметьево. Задержки связаны с введенными в московских аэропортах в понедельник утром ограничениями на прилеты и вылеты самолетов.
Причиной закрытия неба на Московской стала утренняя атака украинских беспилотников. Системой ПВО были сбиты два украинских беспилотника в Одинцовском и Истринском районах. Из-за ограничений на полеты в аэропорты Московского авиаузла на запасные аэродромы Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга были перенаправлены 45 пассажирских и два грузовых рейса, в том числе борт из Тюмени.
В настоящее время все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Москве из-за атаки беспилотников было закрыто небо над аэропортом Внуково. Были задержаны вылеты десятка авиарейсов. В том числе самолета Москва — Тюмень.