Из-за атаки дронов задержаны четыре рейса Москва — Тюмень

Причиной закрытия неба на Московской стала утренняя атака украинских беспилотников. Системой ПВО были сбиты два украинских беспилотника в Одинцовском и Истринском районах. Из-за ограничений на полеты в аэропорты Московского авиаузла на запасные аэродромы Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга были перенаправлены 45 пассажирских и два грузовых рейса, в том числе борт из Тюмени.