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Published Сегодня, 07:20

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Из-за атаки дронов задержаны четыре рейса Москва — Тюмень

Из-за атаки дронов задержаны четыре рейса Москва — Тюмень

21 августа 2023, 07:20
Фото: аэропорт Рощино
С опозданием почти на два часа прибыл сегодня в Тюмень самолет авиакомпании «Азимут» из Минеральных вод. Вылет воздушного судна был отложен из-за неисправности двигателя. В тюменском Рощино борт приземлился в 7:41 (местное время).
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Тюмень

С опозданием в Тюмень на один час сегодня также прибудут четыре рейса Москва — Тюмень из Внуково и Шереметьево. Задержки связаны с введенными в московских аэропортах в понедельник утром ограничениями на прилеты и вылеты самолетов.

Причиной закрытия неба на Московской стала утренняя атака украинских беспилотников. Системой ПВО были сбиты два украинских беспилотника в Одинцовском и Истринском районах. Из-за ограничений на полеты в аэропорты Московского авиаузла на запасные аэродромы Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга были перенаправлены 45 пассажирских и два грузовых рейса, в том числе борт из Тюмени.

Самолет Тюмень — Москва не смог приземлиться во Внуково из-за введенных ограничений
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В настоящее время все аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа в Москве из-за атаки беспилотников было закрыто небо над аэропортом Внуково. Были задержаны вылеты десятка авиарейсов. В том числе самолета Москва — Тюмень.

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#Общество#Новости тюмени#Задержка рейса#Самолеты#Тюмень#Валентина Бурнашева
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