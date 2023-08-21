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У жизни в Турции есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине

21 августа 2023, 01:00
Фото: nashgorod.ru
У жизни в Турции есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Год назад тысячи россиян спешно покинули страну. Первая волна прошла в начале СВО, вторая — самая массовая, после объявления частичной мобилизации. В числе уехавших были и тюменцы. Один из них поделился с «Нашим городом» своей историей и тем, как складывается его жизнь за рубежом.
Сюжет
Тюмень

Мы будем называть нашего собеседника Антон. Хотя это не настоящее имя, подлинное он попросил изменить. Опасается, что, когда вернётся домой, может столкнуться с осуждением. Сейчас Антон живет в Самсуне. Своими приключениями делится только с самыми близкими друзьями и мамой. А на родину, по словам Антона, тянет всё сильнее — устал от неустроенности и бесконечных скитаний.

Привычка считать деньги

Ему 26 лет. В Турции он с начала октября прошлого года. Приехал со своей девушкой, с которой прожил до этого два года. Но она не выдержала всех испытаний в эмиграции и уже в начале декабря вернулась в Тюмень.

Хотя сначала новая жизнь показалась молодым людям полной перспектив и надежд. К переезду отнеслись, как к большому приключению.

«Мы даже не думали куда ехать. Выбор сразу пал на Турцию. Несколько раз там отдыхали и всё нам нравилось — климат, море, люди, сервис, дешёвые цены на продукты, одежду. Сначала остановились в Стамбуле. На двоих у нас было около 300 тысяч рублей. Нам казалось, что этих денег хватит надолго, но цены стали расти так, что пришлось быстро учиться экономить. Но плюс есть — я научился считать деньги и планировать расходы. Раньше относился к деньгам намного проще. Вообще, мне кажется, за год жизни в Турции я повзрослел и стал более серьёзным», — говорит Антон.
Стамбул заполонили тысячи россиян, украинцев, сирийских беженцев. Стамбул заполонили тысячи россиян, украинцев, сирийских беженцев.
Стамбул заполонили тысячи россиян, украинцев, сирийских беженцев.
Фото: nashgorod.ru

В Стамбуле оказалось очень тесно. Город буквально заполонили тысячи россиян, украинцев, сирийских беженцев. Все в поисках постоянного жилья и работы. Конкуренция высокая, а предложений нет. Антон так и не смог устроиться. По профессии — он педагог по фортепиано, но в родном городе работал менеджером по продажам.

Выручила парня способность к языкам. У него отличное знание английского и турецкий, на бытовом уровне, получилось освоить достаточно быстро. За небольшую плату помогал русскоговорящим с переводами и в общении с турецкими чиновниками. Как-то в кафе он познакомился с соотечественником, который обосновался в Самсуне, а в Стамбуле был проездом. Он убедил парня, что там жизнь несколько попроще, и ВНЖ получить легче. Так Антон решился на переезд в другой город.

Самсун после Стамбула, как наш Ялуторовск после МосквыСамсун после Стамбула, как наш Ялуторовск после Москвы
Самсун после Стамбула, как наш Ялуторовск после Москвы
Фото: nashgorod.ru

Как Ялуторовск после Москвы

«Самсун после Стамбула, как наш Ялуторовск после Москвы. Приехал сюда в конце декабря. Город не такой большой, народу здесь меньше. Кстати, за год людей здесь тоже заметно прибавилось. Но на здешний ритм жизни это никак не влияет. Тут всё размерено, неспеша. Местные — очень приветливые, всегда готовы помочь. Мне здесь в целом нравится, хотя заморочек и сложностей тоже хватает», — делится мужчина.

В Самсуне Антону повезло больше. Практически сразу он нашёл квартиру. И очень вовремя, сейчас местные очень неохотно сдают жилье иностранцам. Оформил туристический ВНЖ. Рабочую визу получить не получилось, а без неё официально устроиться на работу нельзя. По словам молодого человека, её сейчас в Турции вообще мало кому дают. Зато по туристической можно работать удалённо с любой страной.

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Поэтому он начал искать подходящие предложения и тут ему снова повезло. Устроился в международную языковую онлайн-школу преподавателем русского. Зарплата небольшая, в месяц он получает порядка 800 долларов. Этих денег хватает только на оплату жилья, коммуналки, интернета и питание — не самое шикарное.

«Бешеная инфляция. С начала года цены взлетели просто жутко. Я квартиру 2+ успел снять за 4 тысячи лир, теперь такие стоят от 7-8 тысяч. Хорошо, что у меня договор на год с фиксированной ценой. Мясо вообще продаётся за какие-то нереальные деньги. Да я его и не покупаю сейчас. Готовлю курицу. Иногда позволяю себе поужинать в кафе. Пока ещё остались места, где можно поесть на 200 лир», — поясняет Антон.

Фото: nashgorod.ru

Как выжить среди турков

Отношения с местным сообществом соотечественников тюменец не поддерживает. Говорит, есть несколько знакомых, с которыми они иногда обсуждают новости и обмениваются информацией. За происходящим в родной стране — следит в основном в телеграме.

«Очень скучаю по дому, по маме. Хочу вернуться, но, честно, боюсь. Боюсь, что меня заберут, мобилизуют. Я совершенно не готов к этому. В армии не служил из-за слабого зрения, у меня даже спортивной подготовки никакой нет, а быть легкой мишенью не хочу. Ещё год назад я критиковал Россию, СВО. Но у меня было время подумать, я понял, чтобы делать выводы, нужно разбираться во многих вещах, политике, истории и тому подобное. Раньше я жил на „расслабоне“ и ничем таким не интересовался», — делится Антон.

Осенью у тюменца заканчивается ВНЖ и ему в любом случае придётся покинуть Турцию хотя бы на несколько дней, чтобы потом вернуться в неё снова. Антон признался, что планировал переехать в Грузию, но потом передумал, там тоже сейчас очень много релокантов, а значит найти жилье будет сложно. Решил, что поедет в Узбекистан или Киргизию, перезимует там, а по весне, возможно, уже окажется дома, на родине.

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