Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине

Осенью у тюменца заканчивается ВНЖ и ему в любом случае придётся покинуть Турцию хотя бы на несколько дней, чтобы потом вернуться в неё снова. Антон признался, что планировал переехать в Грузию, но потом передумал, там тоже сейчас очень много релокантов, а значит найти жилье будет сложно. Решил, что поедет в Узбекистан или Киргизию, перезимует там, а по весне, возможно, уже окажется дома, на родине.