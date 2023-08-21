Губернатор Подмосковья отчитался перед президентом о перспективах развития региона

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:55
Как сообщает mosregtoday.ru, глава МО отчитался о реализации задач, касающихся подготовки ко Дню знаний, развития Московского транспортного узла и расселения ветхого жилья в Подмосковье.
Воробьев подчеркнул, что население области постепенно увеличивается, в связи с чем уже в скором времени в регионе планируется открыть 30 школ и 25 детских садов. На данный момент в МО уже 38 тысяч детей, которые пойдут в школу 1 сентября, а в течение последних дней летних каникул количество прибывших школьников достигнет 40 тысяч. На фоне такого прироста населения подмосковные власти уделили максимум внимания строительству школ.
Воробьев особо отметил успехи учащихся физтех-лицея и назвал данное учебное заведение флагманским. Он отметил, что лицеисты одержали ряд побед на международных олимпиадах по физике, биологии, астрономии. Губернатор обратился к Владимиру Путину со словами благодарности за открытие МЦД и отметил, что темы транспорта и развития для Московской области — наиболее важные.
По словам Воробьева, именно благодаря решению главы государства, касающемуся развития Московского транспортного узла и возведения 20 путепроводов, ситуация на дорогах региона нормализовалась. Губернатор, подняв данную тему для обсуждения, также отметил и поддержку по концессионным дорогам.
Помимо этого, особое внимание в рамках своего доклада глава Подмосковья уделил поддержке семей участников СВО. «Мы с губернатором ДНР Денисом Пушилиным на связи. Мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть — 1600 человек — на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть», — отчитался об организованном для детей отдыхе губернатор.
Воробьев также подчеркнул, что поддержка фонду «Защитники Отечества» со стороны властей региона оказывается непрерывно.
Губернатор ответил на вопрос президента о работе с полигонами, в том числе бывшими: «Мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет».
Кроме того, Воробьев сообщил о завершении программы 2017 года по расселению аварийного жилья и вступлении в силу новой программы. Он подчеркнул, что в рамках закона о развитии территории удалось добиться более оперативного темпа переселения граждан.