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Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по спросу на бизнес-ипотеку регионы России

Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по спросу на бизнес-ипотеку регионы России

21 августа 2023, 10:51
В Банке ДОМ.РФ назвали регионы Российской Федерации, где зарегистрирован наибольший спрос на бизнес-ипотеку. По предоставленным данным, в текущем году ипотекой Банка ДОМ.РФ для приобретения коммерческих объектов воспользовались на 25% больше клиентов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Самый высокий спрос на бизнес-ипотеку в Банке ДОМ.РФ зарегистрирован в Московском регионе (15 процентов), Ростовской области (8 процентов), Свердловской области (8 процентов), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8 процентов), Новосибирской области (7 процентов).

В топ-10 регионов вошли также Татарстан (7 процентов), Нижегородская область (6 процентов), Пензенская область (6 процентов), Пермский край (5 процентов), Воронежская область (4 процента).

«Бизнес-ипотека от Банка ДОМ.РФ — популярный и эффективный инструмент для поддержки предпринимателей, который позволяет получить в собственность коммерческое помещение, существенно минимизировав финансовую нагрузку. Средний размер чека по России составляет 14 млн рублей. В продукт также встроены государственные программы — 91% сделок заключены по льготным ставкам, а экономия в сравнении с ежемесячным арендным платежом может достигать 95% по производственным зданиям и 30% по офисным и складским помещениям», — отметила директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Московский регион является лидером по среднему размеру кредита — 24 миллиона рублей. За ним идут Краснодарский край — 23 миллиона рублей и Тульская область — 21 миллион рублей.

50 процентов займов оформляется в сфере торговли, в целях кредитования арендодателей заключается 22 процента сделок, в гостиничном, ресторанном бизнесе и грузоперевозках — 6 процентов.

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