Банк ДОМ. РФ назвал лидирующие по спросу на бизнес-ипотеку регионы России

«Бизнес-ипотека от Банка ДОМ.РФ — популярный и эффективный инструмент для поддержки предпринимателей, который позволяет получить в собственность коммерческое помещение, существенно минимизировав финансовую нагрузку. Средний размер чека по России составляет 14 млн рублей. В продукт также встроены государственные программы — 91% сделок заключены по льготным ставкам, а экономия в сравнении с ежемесячным арендным платежом может достигать 95% по производственным зданиям и 30% по офисным и складским помещениям», — отметила директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.