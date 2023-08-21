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80 тысяч рублей получит тюменский школьник за травму на тренировке

80 тысяч рублей получит тюменский школьник за травму на тренировке

21 августа 2023, 07:43
Фото: 1MI
По иску прокурора Уватского района спортивная школа будет вынуждена выплатить компенсацию морального вреда несовершеннолетнему, который получил травму во время тренировки.

После обращения матери 11-летнего мальчика о полученной травме, прокуратура Уватского района провела проверку. Выяснилось, что ребенок упал на пол, который был поврежден и не соответствовал требованиям безопасности.

Травмированный ребенок проходил лечение в больнице, испытывал сильные боли и не мог посещать школу, тренировки и соревнования.

В целях защиты прав ребенка, прокуратура Уватского района подала в суд исковое заявление на взыскание компенсации морального вреда в размере 80 тыс. рублей с спортивной школы. Судья требования прокурора удовлетворил. Однако, решение не вступило в законную силу.

Проверка также выявила нарушения со стороны руководителя учреждения, которое предоставляло помещение для занятий. Ему было вынесено представление о необходимости устранения нарушений закона. На момент проведения осмотра помещения для тренировок, поврежденный элемент пола был восстановлен.

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#Алексей Каримов#Уватский район#Спортивная школа#Моральный вред#Травма#Тренировка#Права ребенка
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