80 тысяч рублей получит тюменский школьник за травму на тренировке

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
После обращения матери 11-летнего мальчика о полученной травме, прокуратура Уватского района провела проверку. Выяснилось, что ребенок упал на пол, который был поврежден и не соответствовал требованиям безопасности.
Травмированный ребенок проходил лечение в больнице, испытывал сильные боли и не мог посещать школу, тренировки и соревнования.
В целях защиты прав ребенка, прокуратура Уватского района подала в суд исковое заявление на взыскание компенсации морального вреда в размере 80 тыс. рублей с спортивной школы. Судья требования прокурора удовлетворил. Однако, решение не вступило в законную силу.
Проверка также выявила нарушения со стороны руководителя учреждения, которое предоставляло помещение для занятий. Ему было вынесено представление о необходимости устранения нарушений закона. На момент проведения осмотра помещения для тренировок, поврежденный элемент пола был восстановлен.