80 тысяч рублей получит тюменский школьник за травму на тренировке

Проверка также выявила нарушения со стороны руководителя учреждения, которое предоставляло помещение для занятий. Ему было вынесено представление о необходимости устранения нарушений закона. На момент проведения осмотра помещения для тренировок, поврежденный элемент пола был восстановлен.