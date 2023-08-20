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В Тюменской области 7-летняя девочка подхватила кишечную инфекцию в водоеме

В Тюменской области 7-летняя девочка подхватила кишечную инфекцию в водоеме

20 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
Семилетняя школьница подхватила кишечную инфекцию во время купания в одном из водоемов в селе Перевалово. Девочка почувствовала себя плохо через несколько часов после водных процедур.
Сюжет
Тюмень

Утром у ребенка поднялась высокая температура, начались судороги, поэтому родители вызвали неотложную помошь. Прибывшая фельшер диагностировала кишечную инфекцию и обезвоживание. Было принято решение госпитализировать школьницу в инфекционную клиническую больницу.

В настоящее время юная тюменка уже прошла лечение и выписана из медучреждения. Медики напоминают, что при острых признаках отравления следует немедленно обращаться к врачам.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи избавили от болей в спине жительницу Ямала. Девушка на протяжении двух лет принимала обезболивающие препараты.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Отравления#Тюмень#Дети#Тюменская область#Касается каждого
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