В Тюменской области 7-летняя девочка подхватила кишечную инфекцию в водоеме

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Утром у ребенка поднялась высокая температура, начались судороги, поэтому родители вызвали неотложную помошь. Прибывшая фельшер диагностировала кишечную инфекцию и обезвоживание. Было принято решение госпитализировать школьницу в инфекционную клиническую больницу.
В настоящее время юная тюменка уже прошла лечение и выписана из медучреждения. Медики напоминают, что при острых признаках отравления следует немедленно обращаться к врачам.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи избавили от болей в спине жительницу Ямала. Девушка на протяжении двух лет принимала обезболивающие препараты.