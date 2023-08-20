nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюмени с концертом выступит певица Пелагея

В Тюмени с концертом выступит певица Пелагея

20 августа 2023, 05:28
Фото: тг-канал
В Тюмени сегодня на целый день перекроют автомобильной дорогу по улице Механической. Для проезда транспортных средств участок от Механической, 31, до Максима Горького будет закрыт до 23:55.
Сюжет
Тюмень

В воскресенье, 20 августа, здесь состоятся массовые мероприятия, посвященные 79-й годовщине образования Тюменской области. Запланирована работа праздничных площадок.

Главным событием сегодняшнего дня станет выступление российской певицы Пелагеи. Концерт начнется на площади 400-летия Тюмени в 19:00. Вход бесплатный.

Кстати, накануне, 19 августа, Пелагея выступала с концертной программой в Екатеринбурге — столица Свердловской области в субботу отмечала 300-летие.

Видео: тг-канал ПЕЛАГЕЯ

Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2014). Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов (испанские, португальские, грузинские, узбекские, татарские и т. д.).

Отметим, в этом году празднования Дня Тюменской области затянулось на целую неделю. 14 августа с концертом выступила известная российская группа Иванушки International. Послушать любимые хиты в тот день пришли порядка 47 тысяч жителей и гостей областной столицы.

Читайте также:
Жары больше не будет? Синоптики дали прогноз погоды на третью декаду августаВ Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школойТюменские врачи спасли девушку с грыжей позвоночника в шейном отделе
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Концерты#Тюмень#Праздники#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
18 августа, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
18 августа, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
18 августа, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
18 августа, 09:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
18 августа, 13:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
18 августа, 09:25