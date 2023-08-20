В Тюмени с концертом выступит певица Пелагея

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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В воскресенье, 20 августа, здесь состоятся массовые мероприятия, посвященные 79-й годовщине образования Тюменской области. Запланирована работа праздничных площадок.
Главным событием сегодняшнего дня станет выступление российской певицы Пелагеи. Концерт начнется на площади 400-летия Тюмени в 19:00. Вход бесплатный.
Кстати, накануне, 19 августа, Пелагея выступала с концертной программой в Екатеринбурге — столица Свердловской области в субботу отмечала 300-летие.
Пелагея — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2014). Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов (испанские, португальские, грузинские, узбекские, татарские и т. д.).
Отметим, в этом году празднования Дня Тюменской области затянулось на целую неделю. 14 августа с концертом выступила известная российская группа Иванушки International. Послушать любимые хиты в тот день пришли порядка 47 тысяч жителей и гостей областной столицы.