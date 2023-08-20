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В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школой

В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школой

20 августа 2023, 04:27
Фото: 1MI
Магазин по продаже алкогольных напитков и пивной бар планируют открыть в Тюмени рядом со школой и отделением поликлиники № 7. Торговая точка и заведение общепита расположатся на улице Луначарского.
Сюжет
Тюмень

По словам местной жительницы Валентины Павловой, такое соседство недопустимо.

«Магазин и распивочная — это разные вещи. Если даже взрослый купил алкоголь в магазине, он тут же его забрал и увез, употребления на месте это все-таки редкость. А вот выходящие из кафе пьяные и подвыпившие люди на дорожку, где проходит весьма плотный трафик школьников и беременных женщин, вызывает опасения. Измененное сознание человека это небезопасно для окружающих, особенно для таких незащищенных категорий, как дети и беременные», — поделилась мнением с Ура.ру тюменка.
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны рядом с входом церковь открыли алкомаркет. Торговая точка расположилась в здании, которое вплотную прилегает к храму. Такое соседство пришлось не по душе не только священнослужителям, но и местным властям. Они установили, что расстояние между алкомаркетом и церковью составляет менее 25 метров, что является нарушением законодательства.

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#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Общество#Продажа алкоголя#Школы#Тюмень#Дети#Тюменская область
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