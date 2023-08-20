В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школой

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны рядом с входом церковь открыли алкомаркет. Торговая точка расположилась в здании, которое вплотную прилегает к храму. Такое соседство пришлось не по душе не только священнослужителям, но и местным властям. Они установили, что расстояние между алкомаркетом и церковью составляет менее 25 метров, что является нарушением законодательства.