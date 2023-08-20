В Тюмени хотят открыть распивочную и алкомаркет рядом со школой

Posted 20 августа 2023, 04:27
Published 20 августа 2023, 04:27
Modified 20 августа 2023, 04:30
Updated 20 августа 2023, 04:30
По словам местной жительницы Валентины Павловой, такое соседство недопустимо.
«Магазин и распивочная — это разные вещи. Если даже взрослый купил алкоголь в магазине, он тут же его забрал и увез, употребления на месте это все-таки редкость. А вот выходящие из кафе пьяные и подвыпившие люди на дорожку, где проходит весьма плотный трафик школьников и беременных женщин, вызывает опасения. Измененное сознание человека это небезопасно для окружающих, особенно для таких незащищенных категорий, как дети и беременные», — поделилась мнением с Ура.ру тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Велижаны рядом с входом церковь открыли алкомаркет. Торговая точка расположилась в здании, которое вплотную прилегает к храму. Такое соседство пришлось не по душе не только священнослужителям, но и местным властям. Они установили, что расстояние между алкомаркетом и церковью составляет менее 25 метров, что является нарушением законодательства.