Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом с начала года выручка от показов фильмов тюменских кинотеатров составила 336,5 миллионов рублей. Число зрителей возросло до 1,2 миллионов человек. В 2022 году за период с 1 января по 20 августа кинотеатры посетили 797 тысяч тюменцев. Размер выручки тогда составил чуть более 205 миллионов рублей.