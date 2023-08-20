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Posted 20 августа 2023, 07:19

Published 20 августа 2023, 07:19

Modified 20 августа 2023, 07:21

Updated 20 августа 2023, 07:21

Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

Тюменские кинотеатры нарастили выручку до 336 миллионов рублей

20 августа 2023, 07:19
Фото: 1MI.
Тюменские кинотеатры заработали этим летом 76 миллионов рублей, что на 28 миллионов больше, чем годом ранее. Кинозалы приняли более 314 тысяч человек. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 218,4 тысячи человек.

По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом с начала года выручка от показов фильмов тюменских кинотеатров составила 336,5 миллионов рублей. Число зрителей возросло до 1,2 миллионов человек. В 2022 году за период с 1 января по 20 августа кинотеатры посетили 797 тысяч тюменцев. Размер выручки тогда составил чуть более 205 миллионов рублей.

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Напомним, в связи со специальной военной операцией на Украине и введенными санкциями в отношении России, страну покинули такие компании, как Warner Bros., Universal, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney. Также прекратили деятельность платформы Netflix, Spotify, Megogo, Amazon Prime Video. К продаже в России стали недоступны комиксы от Marvel.

Впрочем, тюменские кинотеатры совсем отказываться от заграничных премьер не стали — в кинозалах демонстрируют полноценные кинотеатральные копии фильмов.

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