Итоги недели: День области, смертельное ДТП под Тобольском и отравление детей

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
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Updated Сегодня, 17:34
На этой неделе в Тюмени прошла череда праздничных мероприятий, посвященных 79-летию со дня основания Тюменской области. В праздничный день, 14 августа, с концертной программой выступила группа «Иванушки International». Послушать известные хиты на площади 400-летия собрались более 47 тысяч человек.
Исполнители начали с песни «Тучи», а продолжили «Этажами». На концерте прозвучали также «Тополиный пух», «Девчонка-девчоночка», «Кукла».
В течение всей недели в областной столицы проходили торжества, посвященные празднику — награждения жителей, концертные и спортивные мероприятия.
Завершилось празднование Дня области выступлением певицы Пелагеи. Концерт состоялся сегодня на площади 400-летия города, где собрались тысячи тюменцев и гостей областной столицы.
В честь 79-летия со дня образования Тюменской области губернатор региона Александр Моор провел пресс-конференцию с участием представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Они задали главе региона порядка тридцати вопросов.
Глава региона рассказал о снижении уровня безработицы в регионе, росте качества образования, рекордной сумме инвестиций в 357,8 миллиардов рублей, поступивших в экономику региона в 2022 году.
Также Александр Моор затронул тему здравоохранения и сообщил, что в будущем на территории Тюменской области будет построен онкологический центр и областная детская больница.
Кроме того, в перспективе в Тюмени на Туре будет построена дамба — сооружение позволит уберечь реку от обмеления. А еще в работу будет запущена скоростная сеть автобусов — метробусов. Они станут альтернативой трамваям.
В понедельник, 14 августа, в Тобольском районе произошла смертельная авария. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения — под колеса грузовика Volvo.
В ДТП погибла семья из Тобольска — родители и трое дочерей. Двое сыновей, 3 и 11 лет, были доставлены в тобольскую больницу в тяжелом состоянии. 17 августа малышей перевезли в Областную клиническую больницу № 2 в Тюмень. Ребята находятся под присмотром врачей.
В целом за последние две недели в регионе произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. Аварии унесли жизни 19 человек, в том числе семерых детей.
В пятницу вечером, 18 августа, на горячем источнике «Тюменский» после купания в бассейне себя плохо почувствовали 13 детей. Прибывшие на место ЧП врачи оказали 10 ребятам помощь на месте, троих госпитализировали.
По данному факту прокуратурой и Следственным комитетом была организована проверка, возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По предварительным данным, дети отравились парами хлора. Специалистами управления Роспотребнадзора были отобраны пробы воды и воздуха. Однако превышения концентрации хлора выявлено не было. Расследование по факту ЧП продолжается.
В настоящее время бассейн, после купания в котором отравились дети, закрыт. Работает только минеральный бассейн.