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Итоги недели: День области, смертельное ДТП под Тобольском и отравление детей

Итоги недели: День области, смертельное ДТП под Тобольском и отравление детей

20 августа 2023, 17:32
Фото: тг-канал ПеЛАГЕЯ
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. Среди них — празднования Дня области, пресс-конференция губернатора Александра Моора, массовое отравление детей парами хлора на горячем источнике «Тюменский» и смертельное ДТП, в котором погибла семья из Тобольска.
Сюжет
Тюмень
Фото: ВК «Иванушки International»

Тюменская область отметила 79-летие

На этой неделе в Тюмени прошла череда праздничных мероприятий, посвященных 79-летию со дня основания Тюменской области. В праздничный день, 14 августа, с концертной программой выступила группа «Иванушки International». Послушать известные хиты на площади 400-летия собрались более 47 тысяч человек.

Исполнители начали с песни «Тучи», а продолжили «Этажами». На концерте прозвучали также «Тополиный пух», «Девчонка-девчоночка», «Кукла».

Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Иванушки International»
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В течение всей недели в областной столицы проходили торжества, посвященные празднику — награждения жителей, концертные и спортивные мероприятия.

Завершилось празднование Дня области выступлением певицы Пелагеи. Концерт состоялся сегодня на площади 400-летия города, где собрались тысячи тюменцев и гостей областной столицы.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пресс-конференция губернатора Моор

В честь 79-летия со дня образования Тюменской области губернатор региона Александр Моор провел пресс-конференцию с участием представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Они задали главе региона порядка тридцати вопросов.

Глава региона рассказал о снижении уровня безработицы в регионе, росте качества образования, рекордной сумме инвестиций в 357,8 миллиардов рублей, поступивших в экономику региона в 2022 году.

За чипизацию всех животных высказался тюменский губернатор Моор
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Также Александр Моор затронул тему здравоохранения и сообщил, что в будущем на территории Тюменской области будет построен онкологический центр и областная детская больница.

Кроме того, в перспективе в Тюмени на Туре будет построена дамба — сооружение позволит уберечь реку от обмеления. А еще в работу будет запущена скоростная сеть автобусов — метробусов. Они станут альтернативой трамваям.

Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП под Тобольском

В понедельник, 14 августа, в Тобольском районе произошла смертельная авария. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения — под колеса грузовика Volvo.

В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска
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В ДТП погибла семья из Тобольска — родители и трое дочерей. Двое сыновей, 3 и 11 лет, были доставлены в тобольскую больницу в тяжелом состоянии. 17 августа малышей перевезли в Областную клиническую больницу № 2 в Тюмень. Ребята находятся под присмотром врачей.

В целом за последние две недели в регионе произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. Аварии унесли жизни 19 человек, в том числе семерых детей.

Фото: Горячий источник "Тюменский"

Массовое отравление детей парами хлора

В пятницу вечером, 18 августа, на горячем источнике «Тюменский» после купания в бассейне себя плохо почувствовали 13 детей. Прибывшие на место ЧП врачи оказали 10 ребятам помощь на месте, троих госпитализировали.

По данному факту прокуратурой и Следственным комитетом была организована проверка, возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Массовое отравление тюменцев на горячем источнике: госпитализированы трое детей
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По предварительным данным, дети отравились парами хлора. Специалистами управления Роспотребнадзора были отобраны пробы воды и воздуха. Однако превышения концентрации хлора выявлено не было. Расследование по факту ЧП продолжается.

В настоящее время бассейн, после купания в котором отравились дети, закрыт. Работает только минеральный бассейн.

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